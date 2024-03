Nella cornice della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, l’Associazione Onlus “Restituire L’Infanzia” ha aperto le porte della Casa Accoglienza Donne in difficoltà e/o con figli “La Casa di Agar” a Cirò Marina – Kr, per vivere un momento di condivisione e riflessione insieme alle ospiti della struttura. Accompagnati dal responsabile, don Antonio Mazzone, e dal personale operativo, la serata è stata un’opportunità per celebrare non solo la forza e la resilienza delle donne, ma anche per dare voce alle sfide e alle speranze che permeano il percorso verso la rinascita.

Il nome “La Casa di Agar” si rifà al racconto biblico narrato nel libro della Genesi (16, 1 ss.), in cui Sara, moglie sterile di Abramo, offre la sua schiava straniera, Agar, per dare al marito una discendenza. Tuttavia, le tensioni e le gelosie tra le due donne portano alla separazione forzata di Agar e del suo bambino, lasciati senza mezzi di sostentamento nel deserto. È qui che interviene un Angelo del Signore, soccorrendo Agar e ridando fiducia al suo spirito affinché possa continuare il suo cammino verso la salvezza insieme al figlio.

Durante la serata, le ospiti della Casa di Agar hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e speranze attraverso canti e poesie, mettendo in luce le risorse personali di ciascuna, mantenendo sempre viva la propria cultura e le proprie radici. È stato un momento di condivisione e sostegno reciproco, in cui le donne hanno trovato conforto nell’affrontare le sfide della vita con dignità e libertà.







Questa serata non solo celebra il coraggio e la determinazione delle donne, ma ribadisce anche l’impegno dell’Associazione Onlus “Restituire L’Infanzia” nel fornire un sostegno sicuro e inclusivo alle donne in difficoltà, affinché possano intraprendere un nuovo cammino verso una vita migliore. Auguri a tutte le donne, non solo in questa giornata speciale, ma ogni giorno, nella loro lotta per la libertà e la dignità.