Il Movimento Forense, sezione di Crotone, esprime profonda preoccupazione per i notevoli ritardi riscontrati nel funzionamento del Tribunale e del Giudice di Pace di Crotone, soprattutto riguardo all’emissione dei decreti di liquidazione dei gratuiti patrocini in ambito civile e penale.

Secondo i dati raccolti dall’organizzazione forense, si registrano tempi di attesa eccessivamente lunghi per ottenere i decreti di liquidazione dei patrocini gratuiti, sia nel settore civile che in quello penale, arrivando talvolta a protrarsi per anni. Tale situazione comporta notevoli difficoltà per gli avvocati e le parti coinvolte nei processi, che devono affrontare oneri finanziari aggiuntivi e ritardi nell’esercizio del diritto di difesa.

Nel contesto penale, si evidenziano casi di istanze di ammissione al gratuito patrocinio rimaste irrisolte per l’intera durata del processo, aggravando ulteriormente la situazione delle persone coinvolte che si trovano costrette ad anticipare spese per accedere alla documentazione essenziale per la difesa. Inoltre, la liquidazione dei compensi degli avvocati dovrebbe essere effettuata conformemente ai protocolli stabiliti, ma ci sono segnalazioni di riduzioni arbitrarie da parte dei magistrati, che minano il lavoro dei professionisti e compromettono l’accesso equo al beneficio.

Anche nel settore civile, si riscontrano problematiche simili, con decreti di liquidazione che spesso subiscono tagli al compenso basati sull’assoluta discrezionalità dei giudici, a discapito del lavoro degli avvocati e del principio di accesso alla giustizia.

Inoltre, il Movimento Forense denuncia la carenza di personale presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Crotone, dove, nonostante gli sforzi del personale e dei soli tre magistrati in servizio, si registrano enormi ritardi nelle udienze, con rinvii che si protraggono per mesi, compromettendo l’efficienza dell’intero sistema giudiziario nell’area crotonese.







La situazione è ulteriormente aggravata dalla recente dimissionaria, la dott.ssa Nigro, il cui carico di lavoro è stato distribuito tra il personale già in servizio. Inoltre, si segnalano problematiche anche nell’Ufficio del Giudice di Pace di Petilia Policastro, che richiedono urgenti interventi per garantire un funzionamento adeguato e tempestivo della giustizia locale.

In conclusione, il Movimento Forense di Crotone sollecita un intervento urgente da parte delle autorità competenti per risolvere queste criticità, al fine di garantire un accesso equo alla giustizia e un funzionamento efficiente del sistema legale nell’interesse di tutti i cittadini della provincia crotonese.