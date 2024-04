L’evento, organizzato dall’associazione culturale “La Maruca” con il patrocinio del comune di Mesoraca e della Regione Calabria, è pensato per la celebrazione del primo compleanno della Riserva Naturale del Vergari.

Attraverso il lavoro delle istituzioni, delle associazioni e la partecipazione della cittadinanza, la comunità mesorachese intende condividere questo momento di grande valorizzazione culturale, e del territorio, insieme a tutti coloro i quali saranno presenti.

Importante anche l’apporto dei media partners: le community calabresi di IgersItalia, Fili Meridiani, Giuseppe Talarico, Art director di The Calabreser, e l’influencer Noemi Spinetti promuoveranno l’evento sui loro social.

Due giorni costellati di eventi di riflessione e sensibilizzazione, ma anche di momenti ludici e conviviali. Inaugurazioni, visite guidate, esibizioni di artisti di ogni settore e l’ottimo cibo delle nostre realtà locali.

La Riserva Naturale del Vergari non solo come consacrazione della bellezza del nostro patrimonio paesaggistico ma anche come protagonista di una riflessione:

La certezza che le potenzialità dei nostri luoghi, dall’arte alla valorizzazione turistica, se vengono coltivate, ottengono risultati.

13 aprile

L’inizio dei lavori è stabilito per le ore 9:00 con il taglio del nastro in Villetta comunale. Dopo i saluti istituzionali si procederà con l’inaugurazione del murales che il designer petilino Giuseppe Caruso regalerà alla comunità mesorachese.

Si proseguirà, alle ore 11:00, con un convegno sulla Manna e sul Mastice a cura del Dott. Carmine Lupia, coordinatore scientifico della Riserva, coadiuvato dai relatori Prof. Giancarlo Statti, Professore ordinario di biologia farmaceutica dell’Unical, e Dr. Giovanni Canora, Dietista e Co-Founder Unesco Chair Salerno. Modererà l’incontro la Dr.ssa Anna Misuraca, presidente dell’associazione “Le Città Visibili”.

Alle 14:00 si esibiranno le Tarab Ensamble, trio cosentino di voci e percussioni, tutto al femminile.

Successivamente, alle ore 16:00 alle 18:00, andrà in scena il talk “Ambasciatori di Calabria”. La valorizzazione del territorio attraverso le parole di chi ne ha fatto una missione. Tutti espressione di un settore diverso ma accomunati dallo stesso obiettivo. Modererà Roberto Tesoriere, ideatore del format.

A chiudere la giornata, il concerto di Eman, artista catanzarese che sta facendo parlare di sé in tutta Italia.

A partire dalle ore 21:00 la villetta comunale diventa teatro di grande musica. Il tutto accompagnato dalle qualità culinarie degli stand presenti.

14 aprile

La seconda giornata del Vergari day si apre, alle ore 9:00, con l’inaugurazione della xiloteca nella sede del Centro di Educazione Ambientale.

Subito dopo, alle 9:30 partirà il trekking urbano “Igers Experience” a cura delle community calabresi di Igers Calabria. Il liceo “Raffaele Lombardi Satriani” di Mesoraca sta preparando una sorpresa a chi deciderà di partecipare all’evento organizzato dall’associazione “Igers Calabria”.

Alle ore 11:00 la Casa della Cultura ospita il secondo atto del talk di “Ambasciatori di Calabria” dal titolo “Narrare Mesoraca in un fiume di storie” a cura dello scrittore mesorachese Antonello Lamanna. Successivamente, il prof. Cuteri illuminerà i presenti con un approfondimento sugli aspetti archeologici di Mesoraca.

Per l’ora di pranzo, alle ore 13:00, appuntamento sulla Terrazza all’interno del Santuario del SS Ecce Homo con stand di prodotti gastronomici calabresi tra cui Mulinum, Amaro Milone, Salumificio Lavigna, Azienda agricola Malaspina, Agricoltura Bio Tesoriere e azienda agricola Brittelli, Caseificio Mosca, Miele Lucanto e Caffè Montano.

Si rimane nella cornice della Terrazza del Santuario per il concerto di Federica e Paolo alle ore 14:00

La giornata prosegue alle 16:00 con il Workshop illustrativo a cura di Giuseppe Talarico, art director di “The Calabreser” e Gabriele Templorini presso il Ristopub “La Collina”.

Dalle ore 18:00 l’AperInTour con StefanoInTour e il concerto della Ottavio & Anna band per accompagnare i presenti con musica e prelibatezze nostrane fino alla fine della giornata.







Visite guidate

I presenti avranno l’opportunità di scegliere, su prenotazione, la visita guidata o l’escursione che preferiscono durante l’arco dell’evento prenotando prima o rivolgendosi a vari Info Point presenti in varie zone della cittadina.

Dalle ore 8 fino alle 13, gli alunni delle scuole del comprensorio si vestiranno da “piccole guide” per accompagnare i visitatori tra le bellezze delle chiese del borgo mesorachese:

sarà possibile visitare la Chiesa Monumentale del Ritiro, accompagnati dai ragazzi del Liceo Classico “Diodato Borrelli” di Santa Severina, e il Santuario del SS Ecce Homo, guidati dai ragazzi dell’ Istituto comprensivo “IC Moro Lamanna” di Mesoraca.

Entrambe le giornate, dalle 10 alle 14, saranno contraddistinte dalle visite guidate dell’associazione “La Maruca” tra le meraviglie della protagonista dell’evento: La Riserva Naturale del Vergari.

Contatti: Arch. Emiliano Cistaro

E-mail/pec: info@riservanaturaledelvergari.it

N. tel: 0962/489441

Cell: 3248790055