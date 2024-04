Share on Twitter

Share on Facebook

Il 25 Aprile 2024 segna un momento significativo per il villaggio Cristoforo Colombo, situato nella provincia di Crotone. Alle ore 18:00 di questo giorno speciale, verrà inaugurata “Altalena Inclusiva”, un’installazione pensata per offrire un’opportunità di gioco e inclusione a tutti i membri della comunità.

Un Progetto per la Bandiera Lilla

Questo progetto rappresenta una seconda pietra miliare per la Calabria, essendo la prima di questo genere nella provincia di Crotone e la seconda nell’intera regione. La Bandiera Lilla per Melissa simboleggia l’avvio di un nuovo percorso dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla promozione dell’inclusione.

L’Importanza dell’Inclusione Sociale







ADVERTISEMENT

Oggi, più che mai, è fondamentale rivolgere uno sguardo attento alle fasce più deboli della nostra comunità. Rendere il territorio e le nostre strutture più accoglienti significa rafforzare il tessuto sociale e creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi parte integrante.

Un Impegno Comune

Il messaggio che si vuole trasmettere in questa giornata è chiaro: tutti siamo chiamati a rafforzare il nostro impegno quotidiano per far sentire meno soli coloro che hanno avuto meno fortuna nella vita. L’inaugurazione dell’Altalena Inclusiva rappresenta un momento di aggregazione e condivisione che coinvolgerà l’intera comunità.

Insieme per l’Inclusione

Questo evento sarà un’occasione preziosa per unire le forze e produrre la necessaria energia e determinazione per continuare su questo cammino di inclusione. Solo stando insieme e collaborando attivamente possiamo costruire un futuro più inclusivo e solidale per tutti.

Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi all’inaugurazione dell’Altalena Inclusiva nel villaggio Cristoforo Colombo il 25 Aprile alle ore 18:00. È un momento che riguarda ognuno di noi e che ci riguarda tutti.