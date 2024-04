ADVERTISEMENT

“Interventi di pulizia del paese dalle erbacce” questa la nota che il Gruppo Attivamente Cirò presieduto dall’ex sindaco Francesco Paletta ha inviato nei giorni scorsi all’Ufficio tecnico all’ufficio polizia municipale e al Sindaco Mario Sculco. “Inoltriamo la presente -scrive il gruppo- per porre all’attenzione della S.V. la situazione generale del paese in termini di pulizia delle erbacce sia nelle aree private che nelle aree pubbliche”. La stagione estiva è alle porte-prosegue la nota- cosi come pure la stagione in cui si possono verificare incendi; ricordiamo infatti che solo qualche giorno fa, nella zona Cannone, si è verificato un piccolo incendio che ha richiesto l’intervento dei VVFF della stazione di Cirò Marina. Si chiede, pertanto, di sapere se le procedure sono avviate per tale operazioni di ordinaria manutenzione. Accanto a questa situazione- prosegue la nota- evidenziamo un altro fatto increscioso e problematico che sta creando disagi nei pressi delle palazzine Aterp in zona Sant’Elia con la fogna a cielo aperto e con pozzetti dai quali fuoriescono liquami. La situazione già a vostra conoscenza ci auguriamo- conclude la nota- che venga risolta al più presto per evitare anche problemi igienico-sanitari. Ci permettiamo di suggerire di insistere sull’ente Aterp per la soluzione e nel caso anche ricorrendo ad ordinanze contingibili ed urgenti. La presente ci è stata sollecitata considerato che i cittadini interessati sono esasperati e non trovano altre soluzioni. Non tarda ad arrivare la risposta del sindaco Sculco circa il problema fogna riguardanti le case Aterp in zona Sant’Elia, che in una nota scrive:” Nelle scorse settimane 𝐥’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐢 𝐞̀ 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨𝐬𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐬𝐢 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐜. 𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐄𝐥𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 di proprietà dell’Aterp. Già in data 22 Marzo, 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐧 𝐝𝐮𝐞 𝐏𝐞𝐜, si chiedeva all’Aterp un intervento risolutivo. 𝐀 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐢𝐭𝐨- prosegue la nota di Sculco- vi è stato un sopralluogo dei tecnici dell’Aterp, che ringraziamo per la tempestività, i quali hanno chiarito che da contratto questo tipo di “guasti” dovevano ritenersi a carico dei residenti presso le abitazioni in questione. 𝐕𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐥’𝐚𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨, ed il prolungarsi di un possibile intervento dato l’iter burocratico rispetto al proprio regolamento, 𝐥’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞- conclude Sculco- 𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨, ai cittadini residenti presso le abitazioni dell’Aterp, 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐠𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚. Infatti conclude Sculco- Nei giorni scorsi 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐬𝐩𝐮𝐫𝐠𝐨 che ha ripulito l’intera rete e riportato il tutto alla normalità”. Per quanto riguarda invece il taglio delle erbacce ha riferito il vice sindaco Fortunato Strumbo-“già nella settimana prossima daremo mandato all’ufficio tecnico per l’organizzazione dei bandi , anche se precisa -stiamo optando di trovare una ditta che fa manutenzione al verde pubblico per tutto l’anno non soltanto per i mesi estivi, visto che le erbacce ricrescono in continuazione in modo da avere le strade del paese sempre in ordine ripulite dalle erbacce e siamo a circa metà aprile, quando invece l’ex amministrazione- ha detto Strumbo -partiva con il taglio delle erbacce nel mese di Giugno”.