La Freedom to Play ASD, con il presidente Manuel Greco alla guida, è lieta di annunciare il primo Trofeo Kroton di Pattinaggio Artistico, in programma per sabato 11 maggio alle ore 17 presso il Palazzetto dello Sport di Cirò Marina. L’evento vedrà la partecipazione di 27 atleti della scuola, pronti a mettere in mostra le proprie abilità in una competizione unica nel suo genere nell’intero territorio crotonese.

I partecipanti saranno valutati da un giudice federale, garantendo così una competizione equa e stimolante. L’evento, aperto gratuitamente al pubblico, gode del patrocinio del Comune di Crotone e del CONI, oltre a essere sponsorizzato dall’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS).

L’apertura dell’evento sarà segnata dalla presentazione dell’intera scuola, con l’esibizione di tutti i giovani atleti in avviamento. Inoltre, sono stati invitati rappresentanti delle istituzioni locali, che premieranno le varie categorie in gara, rendendo l’evento ancor più prestigioso e coinvolgente.







La Freedom to Play ASD, con sei anni di attività alle spalle, è fiduciosa che l’evento attirerà l’attenzione della stampa locale, contribuendo a promuovere questo sport consolidato nella regione.

L’attesa è per una risposta positiva e l’auspicio è di vedere numerosi spettatori pronti a sostenere e ammirare il talento dei giovani pattinatori.