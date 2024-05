Share on Twitter

Share on Facebook

A Cirò Marina, prende il via un corso per coloro che desiderano diventare bagnini. Questo corso completo offre una combinazione di lezioni teoriche e pratiche, focalizzate sull’importanza del primo soccorso e sulle tecniche di salvataggio in mare, anche utilizzando il pattino.

Le strutture balneari che ancora non dispongono di un bagnino possono ora mettersi in regola con le normative della Capitaneria di Porto. Attraverso la partecipazione a questo corso e il conseguimento del relativo brevetto, è possibile ottenere la qualifica in breve tempo, garantendo così la sicurezza dei bagnanti e rispettando gli standard di legge.

Il possesso del brevetto apre le porte a una vasta gamma di opportunità lavorative, tra cui piscine, stabilimenti balneari, villaggi turistici, navi da crociera, hotel con piscine e altre strutture turistiche dotate di zone acquatiche. Inoltre, per coloro che partecipano a concorsi pubblici, il brevetto di Bagnino può costituire un importante elemento di valutazione, soprattutto nei Concorsi VFI della Marina Militare.







ADVERTISEMENT

Il bagnino abilitato non è solo un guardiano della sicurezza, ma anche un professionista specializzato nell’assistenza e nel soccorso delle persone in situazioni di pericolo in acqua. La sua competenza e esperienza garantiscono interventi tempestivi ed efficaci, contribuendo così a preservare la vita e la salute di chi frequenta le aree acquatiche.

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. e WhatsApp 0962371572