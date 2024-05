CRUCOLI – Pochi giorni ancora è sabato sera si aprirà il sipario sui festeggiamenti civili in onore della protettrice di Crucoli, Maria SS. di Manipuglia, i cui momenti di preghiera sono invece iniziati dal 1° maggio, giorno della tradizionale traduzione della statua della Vergine dalla sua cappella a un lato dell’altare maggiore della Chiesa SS. Pietro e Paolo.

Il Programma 2024 prevede quindi il consueto appuntamento d’apertura con il Cantacrucoli, giunto alla sua 28ma edizione, sabato 18 maggio, dalle ore 21,00, nella centralissima Piazza Di Bartolo.

Domenica 19, dopo la Santa Messa della mattina, si svolgerà la processione di discesa della sacra effige dal paese al Santuario di Manipuglia, dove nel pomeriggio, meta di migliaia di pellegrini e devoti della protettrice, si terranno le varie celebrazioni eucaristiche programmate dalla Parrocchia guidata da Don Franco Lonetti, mentre la serata musicale nel centro storico vedrà protagonista il 26enne cantautore romano Leo Gassman, già protagonista del Festival di Sanremo 2023 (con il brano “Terzo cuore”) e fresco reduce di ottima prova d’attore nel film TV per Rai 1 “Califano” nel quale debutta come attore proprio nei panni del grande Franco Califano.

Lunedì 20 il rientro della processione al seguito della Madonna di Manipuglia, dove sarà accolta da fuochi artificiale e sicuramente da tantissimi fedeli fin dalle porte del paese, mentre nel pomeriggio in Piazza Di Bartolo si svolgerà il Tradizionale Incanto.

La serata, e quindi i festeggiamenti musicali, si chiuderà con il concerto del cantante di origine casertana, Ivan Granatino, 40 anni, i cui inizi artistici si alternano tra pop, rock e hip hop, per poi collaborare con i maggiori rappresentanti dell’hip hop italiano come Clementino, Club Dogo, Luchè, Franco Ricciardi e D-Ross.

Nel 2014 raggiunge il grande palcoscenico di RAI 2 a “The Voice of Italy” e si fa conoscere al grande pubblico scelto da J-Ax come coach nella sua avventura. Nel 2016 il prestigioso palco del “Primo Maggio” a Roma.







Nel 2019 con il singolo “Me llama” insieme a Bl4ir, raggiunge oltre i 10 milioni di visualizzazioni per la hit dell’estate. Poi con il brano “Tutto apposto” entra, per la seconda volta, nella soundtrack della quarta stagione di ‘Gomorra – La Serie’ prodotta da Sky – Cattleya,

Insieme alla musica Ivan è stato protagonista come attore in “Song e Napule” e “Ammore e mala vita”, i film dei Manetti Bros. Alcune delle sue canzoni vengono scelte come colonna sonora di alcuni film come: “Reality”, regia di Matteo Garrone e “Gomorra la serie”.

A chiusura della Festa di Manipuglia, lunedì notte, al termine del concerto di Granatino, lo spettacolo pirotecnico che illumineranno e coloreranno il cielo sopra Crucoli.