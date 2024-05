Share on Twitter

Un’altra tragedia ha colpito la Statale 106 Ionica, portando dolore e distruzione nella comunità locale. Maria Rosaria Boccuti, 41 anni, residente a Crosia, ha perso la vita, mentre sua figlia, di soli 15 anni, è rimasta gravemente ferita in un violento incidente che ha coinvolto tre veicoli.

L’incidente è avvenuto nella località di Toscano, situata nell’area urbana di Rossano, a Corigliano Rossano. Secondo quanto riportato, l’auto su cui viaggiavano la donna e sua figlia, una Fiat Panda, si è scontrata con un’auto Audi, il cui conducente ha riportato ferite, e successivamente ha coinvolto una terza vettura, il cui conducente ha fortunatamente evitato gravi conseguenze.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano e le ambulanze del 118. La giovane ragazza è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale Annunziata di Cosenza, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni.







Maria Rosaria Boccuti diventa così la quattordicesima vittima dall’inizio dell’anno sulla Statale 106, secondo quanto comunicato dall’associazione “Basta Vittime sulla Statale 106”. Questo triste traguardo evidenzia ancora una volta la necessità di maggiori misure per garantire la sicurezza su questa arteria stradale, che purtroppo continua a essere teatro di incidenti mortali.

La comunità locale è sconvolta da questa perdita e dalla gravità delle ferite riportate dalla giovane ragazza. In un momento così difficile, ci uniamo nel cordoglio e nell’augurio di una pronta guarigione per la figlia di Maria Rosaria Boccuti.

L’incidente rappresenta un altro allarme sulla necessità di rafforzare la sicurezza stradale e di sensibilizzare tutti gli utenti della strada sull’importanza di rispettare le regole del codice stradale e di guidare con prudenza e attenzione.

La Statale 106 continua ad essere un punto critico per la sicurezza stradale e è imperativo che le autorità competenti prendano misure concrete per ridurre il rischio di incidenti e proteggere la vita di tutti coloro che la percorrono.

In questo momento di dolore e riflessione, ci rivolgiamo alle autorità affinché intensifichino gli sforzi per garantire la sicurezza su questa importante arteria stradale e per evitare ulteriori perdite di vite umane.