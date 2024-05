Screenshot

In questi giorni, in cui il capoluogo è interessato dalle celebrazioni religiose, la Questura, oltre ai consueti servizi di ordine e sicurezza pubblica assicurati con personale delle forze dell’ordine nei luoghi ove si svolge la Fiera, ha predisposto specifici servizi a cura sia della Divisione Polizia Amministrativa, per rilevare eventuali irregolarità nello svolgimento delle attività da parte degli espositori, sia della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per contrastare lo spaccio di stupefacenti e la commissione di reati in genere.

La Squadra Amministrativa, impegnata nel controllo dei banchi dei venditori di prodotti, ha accertato la collocazione abusiva di due strutture per la vendita di prodotti di genere alimentare al di fuori degli stalli predisposti, occupando il suolo pubblico, per cui i rispettivi titolari, peraltro sprovvisti della relativa autorizzazione comunale, sono stati sanzionati, e contestualmente è stata disposta la rimozione delle bancarelle.







Nei medesimi luoghi, l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti ha consentito di procedere al sequestro di 18 grammi di hashish, nonché di due dosi di cocaina, per cui le tre persone, trovate in possesso della droga, detenuta per uso personale, sono stati segnalati al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.