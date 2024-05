Lunedi 13 maggio 2024, presso l’Istituto Comprensivo “Filottete” plesso “Don Bosco”, si è svolta la terza edizione del Premio di Poesia “Giuseppe Barberio”. Anche quest’anno, tra i partecipanti, Giuseppe Dell’Aquila, studente della classe 1A, ha spiccato per il suo talento, vincendo il 1° premio per la Poesia in vernacolo con la sua opera intitolata “L’Acqua è u ben da Vita”. Giuseppe ha saputo esprimere con maestria e sensibilità la tematica dell’acqua, conquistando così il riconoscimento della giuria.







ADVERTISEMENT

Questo successo rappresenta un’importante conferma per Giuseppe, che ha vinto il premio per il secondo anno consecutivo. L’anno scorso, quando frequentava la quinta elementare, aveva già partecipato al Premio Barberio, con la sua Poesia “U mar fort”, ottenendo il primo premio sempre presso la scuola media “Don Bosco”. La sua continuità nel distinguersi in questo concorso è un segno evidente del suo crescente talento poetico e della sua dedizione alla scrittura in vernacolo.

L’intera comunità scolastica, inclusi docenti e dirigenti, si è congratulata con Giuseppe per questo significativo risultato, che non solo onora la memoria del Dirigente Giuseppe Barberio, ma anche ispira i suoi compagni a perseguire con impegno e passione le proprie inclinazioni artistiche.