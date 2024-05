“Parlare della strage di piazza Fontana, il grave attentato terroristico compiuto il 12 dicembre 1969 nel centro di Milano presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura che causò 17 morti e 88 feriti , passato alla storia come il periodo denominato gli anni di piombo , vuol significare che la conoscenza storica può aiutare a non essere più vittime di certe logiche politiche e di potere”. Inizia così il pensiero del Dirigente Scolastico dell’Istituto Gangale di Cirò Marina Prof.ssa Anania Serafina Rita; il ricordo di questi fatti ha quindi avuto lo scopo di mantenere viva la memoria sulla strategia della tensione, fatta di bombe nelle banche, di stragi di civili sui treni ricordo che purtroppo appartiene alla nostra storia. Per questa strage sono stati celebrati dieci processi, con depistaggi, fughe all’estero di imputati, latitanze più che decennali, condanne, assoluzioni fino alla definitiva assoluzione dei presunti esecutori. Questa la premessa effettuata dal Sostituto Procuratore del Tribunale Penale di Cz Dott. Mandolfino il quale non ha dimenticato di menzionare il Giudice Salvini che ha condotto l’istruttoria negli anni 1989-97 su Piazza Fontana con condanna degli imputati in primo grado (30 giugno 2001) poi assolti sia in appello (12 marzo 2004) che in Cassazione (3 maggio 2005) Le stragi ,conclude il Giudice, hanno avuto come unico scopo quello di favorire, attraverso la paura, la destabilizzazione dello Stato . Degno di rilievo l’intervento del Tenente dei Carabinieri Mirco De Chirico che ha esplicato il ruolo e i compiti delle Forze dell’Ordine in quegli anni difficili e i cambiamenti avvenuti all’interno delle stesse nel corso del tempo . Molto interesse ha suscitato il Convegno nella scolaresca presente nella Biblioteca della Scuola .Per concludere si può senza ombra di dubbio affermare che molte zone grigie ruotano intorno a questi fatti che non hanno ad oggi sortito certezze ne di un processo per tutte le parti coinvolte molti delle quali ancora non hanno un nome ne nell’applicazione di una pena per tutti i responsabili che si sono macchiati degli orrendi delitti ; l’unico punto fermo è che lo scopo di queste stragi è stato quello di incutere terrore tra la gente e creare tensione nel Paese Un plauso va a coloro che hanno voluto e hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento :la Dirigente Scolastica dell’Istituto Gangale di Cirò Marina Prof.ssa Serafina Rita Anania di concerto con la Fondazione V. Occorsio , il Giudice Dott. Mandolfino e il Tenente Mirco De Chirico gli alunni del III e IV alb e III E IV Turismo e la Referente alla Legalità Prof.ssa Gerace a loro il nostro grazie.







