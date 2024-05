La strage di Piazza Fontana raccontata dai ragazzi dell’IPSIA A.M. Barlacchi di Crotone, diretta dalla Dirigente Serafina Rita Anania, grazie ad un progetto: “la giustizia adotta la scuola”. Si è trattato del secondo incontro formativo promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio. Il progetto consiste nell’adozione annuale di una o più classi da parte di un magistrato o di un addetto delle forze dell’ordine, in collaborazione con storici, che seguano il percorso degli studenti raccontando proprie esperienze dirette e indirette, in modo da far concretamente emergere l’attività di contrasto alla criminalità organizzata, attivare ideali e valori ed educare così alla cultura della legalità e all’etica del lavoro. Erano presenti il sostituto procuratore del Tribunale di Catanzaro dottor Pasquale Mandolfino, il Capitano dei Carabinieri del comando provinciale di Crotone dottoressa Rossella Pozzebon, la vice preside, professoressa Concetta Masi, il referente del progetto professore Salvatore Carvelli, nonché gli alunni di 4^ e 5^ H e di 4^ S con le professoresse Elisabetta Marchio e Vittoria Pangari. Durante l’incontro si è trattato, attraverso una dettagliata relazione del Magistrato, della strage di Piazza Fontana avvenuta il 12 dicembre 1969 all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano. I ragazzi hanno partecipato attivamente presentando un lavoro in power point ed un video veramente commuovente. La lotta alla criminalità deve passare anche dalle istituzioni scolastiche se si vuole seminare il germe della giustizia e poter raccogliere in futuro libertà, democrazia e rispetto delle regole.







ADVERTISEMENT