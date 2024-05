La manutenzione del verde pubblico sul lungomare di Cirò Marina continua a ritmo serrato. L’associazione Città Pulita, guidata dal presidente Francesco De Simone, ha annunciato di aver completato stamattina la pulizia del tratto centrale del lungomare, con l’obiettivo di proseguire le attività nei prossimi giorni.

Il presidente De Simone ha comunicato che saranno necessarie almeno altre due domeniche per completare la sistemazione delle specie vegetali ornamentali presenti nelle aiuole. “Queste operazioni sono fondamentali per la salute delle piante e per l’abbellimento del nostro lungomare. Rendere la nostra città sempre più decorosa è un obiettivo primario che non può essere trascurato”, ha affermato De Simone.

Il lavoro è svolto interamente dai volontari dell’associazione Città Pulita, a causa delle limitate risorse finanziarie dell’amministrazione comunale, che non può permettersi di affidare tali incarichi a società esterne. “Non pretendiamo di sostituirci all’apparato pubblico, ma desideriamo essere considerati un valore aggiunto. Speriamo che presto il comune possa contare su personale esperto per gestire autonomamente queste attività. Nel frattempo, noi siamo qui per dare una mano”, ha spiegato il presidente.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai volontari e collaboratori che hanno reso possibile questi interventi, con menzione speciale per Mimmo Amoruso. Armato di motosega e equipaggiato con dispositivi di sicurezza, Amoruso ha dimostrato grande abilità e agilità, ripulendo decine di palme e ricevendo l’apprezzamento della comunità.

Infine, un riconoscimento è stato dato a Enzo Anania, socio dell’associazione, per aver messo a disposizione un terreno privato per lo stoccaggio del materiale vegetale rimosso. “Il contributo di ciascuno di voi è fondamentale per il successo di queste operazioni”, ha concluso De Simone, lodando lo spirito di collaborazione e la dedizione dei volontari.







L’associazione Città Pulita continua a dimostrare come l’impegno civico possa fare la differenza, migliorando l’ambiente urbano e contribuendo al benessere della comunità di Cirò Marina.