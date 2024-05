ADVERTISEMENT

Dal 31 maggio al 2 giugno, parte il Torneo della Magna Grecia organizzato dalla UISP con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Cirò Marina. A fare da gancio per il ritorno della Uisp, Unione italiana sport per tutti, a Cirò Marina, l’assessore alla P.I. Maria Grazia Panebianco, che ha coinvolto l’Amministrazione Comunale in continuità con uno degli obiettivi che sempre più rafforzano e sottolineano l’importanza dell’attività motoria, dello sport come momento socializzante ma anche volano turistico. Un torneo che proporrà partite di calcio a 5, calciotto ed esordienti, ma anche calciotto over 40, calcio femminile e calcio libero. La conferenza stampa organizzato nel salone del consiglio comunale presso Palazzo Porti, è stata introdotta dallo stesso Sindaco, Sergio Ferrari che ha ringraziato la Uisp, presente con il presidente interprovinciale Salvatore Forciniti, per avere scelto Cirò Marina per l’evento sportivo, sempre più convinto che “attraverso lo sport si possa coniugare salute e benessere, socialità e promozione turistica, laddove sarà indubbio favorire le aziende ricettive e della ristorazione della città. Obiettivi che si legano sinergicamente con quelli della stessa Uisp e cioè operare in una logica capace di promuovere contaminazioni culturali e sociali”. I Comitati Uisp promuovono e praticano lo sport e l’inclusione attraverso tornei di calcio e non solo, ai quali partecipano squadre in molti casi miste e, come ha detto il presidente Forciniti, “particolare attenzione viene destinata alla parità di genere”. La parte tecnica è stata presentata dal responsabile tecnico Salvatore Pulice che ha anche dato notizia che tutto l’evento potrà essere seguito da tutti, genitori, tecnici, giocatori, attraverso lo scarico dell’app Enjoreche permetterà di seguire tutte le fasi del torneo dal proprio smartphone in un connubio sport e innovazione, frutto dei tempi.Un torneo che vedrà la partecipazione di circa 600 giocatori provenienti dal comprensorio, dalla provincia e da tutta la Calabria. Fabio Carella, responsabile team arbitrale del torneo ha invitato tutti a vivere lo sport e il torneo imminente con puro spirito di divertimento. Una tradizione collaborativa con la Uisp che vedrà impegnata anche la Pro loco della città, presente con il presidente Martino, con la quale è esistita una collaborazione storica e che sarà ripresa con la nota manifestazione Bicincittà già domenica prossima. Un torneo quindi che guarderà l’inclusività e la promozione dell’attività motoria. Un investimento importante dell’Amministrazione Comunale in termini sociali, sportivi e umani.