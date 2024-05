Il Sindaco del Comune di Cirò comunica che, a seguito di una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo ML 3.9 verificatasi nel nostro territorio, le scuole rimarranno chiuse domani, giovedì 30 maggio 2024.

Attualmente sono in corso verifiche per le vie del paese; la situazione è sotto controllo e non si registrano danni a persone o cose. Tuttavia, in accordo con la protezione civile, abbiamo deciso di chiudere le scuole per ulteriori sopralluoghi più approfonditi, al fine di garantire maggiore sicurezza date le scosse che si susseguono da giorni.

Per ragioni di sicurezza, tutti gli eventi in programma per oggi sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi. Rimarremo attivi e vigili per le prossime 24 ore; pertanto, invitiamo i cittadini a contattarci ai seguenti numeri in caso di bisogno o segnalazioni:







