Il convegno intitolato “Il linguaggio dell’anima”, organizzato dall’Associazione Voglia di Vincere Sportello Amico Autismo, si è tenuto nella mattinata del 29 maggio 2024 presso la sede comunale di Torre Melissa, riscuotendo un notevole successo. L’evento ha rappresentato un momento di informazione, sensibilizzazione e profonda riflessione sulle numerose difficoltà che le famiglie con membri autistici affrontano quotidianamente, sia all’interno delle mura domestiche che in una società ancora impreparata all’accoglienza della diversità.

Il sindaco di Torre Melissa, Raffaele Falbo, ha aperto l’incontro esprimendo grande apprezzamento per le iniziative culturali promosse dall’associazione, che contribuiscono a migliorare la consapevolezza del territorio e a superare le carenze burocratiche. Definito dal mediatore dell’evento, dott. Daniele Crudo, coniuge della presidentessa Sabrina Strancia, come un uomo sempre pronto e attento a promuovere nuovi progetti sociali, il sindaco Falbo si è distinto per il suo impegno diretto e personale.

Numerosi gli interventi dei professionisti presenti, tra cui le dott.sse Filomena Saltarello, logopedista, e Teresa Palmieri, neuro-psicomotricista, dello studio RiAbilitiAmo, che hanno sottolineato l’importanza della terapia multidisciplinare e dell’integrazione dei bambini e ragazzi nella società. La dott.ssa Ambrese, pedagogista specializzata in Pedagogia Clinica®, ha invitato il pubblico a riflettere su come la nostra anima parli attraverso il corpo, spesso inascoltato. La Pedagogia Clinica propone una visione olistica della persona, integrando anima, mente e corpo.

Il Presidente della Provincia, Sergio Ferrari, ha elogiato l’associazione Voglia di Vincere Sportello Amico Autismo per la sua tenacia nel promuovere incontri culturali, fondamentali per sviluppare una maggiore consapevolezza e individuare le carenze del sistema sociale, necessarie per un’inclusione e integrazione sociale più efficace. Ha anche riconosciuto il lavoro del sindaco Falbo, lodando la sua onestà, lealtà e professionalità nel migliorare il territorio di Melissa.







Un momento emozionante è stato offerto dal dott. Ettore Massari, che ha letto la poesia “Il fiume nell’oceano”, incoraggiando le famiglie speciali a uscire dal proprio guscio e a sviluppare una maggiore consapevolezza. L’evento è stato arricchito dalle esibizioni musicali del soprano Giusi Ianni e del baritono Salvatore Morrone, le cui performance hanno toccato profondamente i presenti.

Un toccante intervento è stato quello della signora Franca Malena, che ha letto una lettera scritta dalla presidente Sabrina Strancia alle maestre di suo figlio, in cui esprimeva le difficoltà di affrontare una diagnosi di autismo, aggravata dall’indifferenza istituzionale e sociale. La presidente Strancia ha parlato a cuore aperto delle sfide quotidiane e ha esortato a una maggiore attenzione nella redazione di bandi e progetti per garantire diritti, inclusione e integrazione sociale.

Il parroco di Torre Melissa, Don Pino Mauro, ha concluso il convegno con una benedizione e un incoraggiamento rivolto a tutte le famiglie, auspicando una maggiore attenzione sociale verso le persone più fragili e meno fortunate.

L’Associazione Voglia di Vincere Sportello Amico Autismo ha ringraziato di cuore tutti i presenti, ricordando che la loro partecipazione mantiene viva la speranza per un mondo ricco di colori gioiosi dell’anima.