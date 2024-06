Dalle società al bilancio. Questo il titolo del secondo libro che il prof. GIUSEPPE SANTORO ha scritto

Il prof. Giuseppe Santoro è nato a Cirò nel 1957, sposato con Antonella Oliverio e con un figlio di nome Raffaele laureatosi in chimica alla Sapienza. Docente di economia aziendale presso I.I.S “G.Gangale” di Cirò Marina (KR) in pensione dal primo settembre 2023. Iscritto all’albo dei revisori contabili. Ha pubblicato nel mese di marzo 2021 un libro di esercizi svolti di economia aziendale sulla contabilità generale.

Ha collaborato con la casa editrice Tramontana. È stato Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Crotone e della Camera di Commercio di Crotone, nonché Revisore presso altri enti. E’ stato più volte esperto e tutor nei progetti Pon e Por. Per anni ha svolto un’intensa attività di collaboratore del Dirigente Scolastico. Ha partecipato a numerosi seminari di interesse economico-finanziario.

Ha dedicato la sua vita alla scuola, agli alunni in particolare facendo capire loro che la libertà dipende dalle conoscenze in questo la scuola gioca un ruolo molto importante.

L’ispirazione nasce dalla richiesta degli alunni di scrivere un secondo libro, il primo dal titolo dalle scritture in pd al bilancio, pubblicato nel 2021 rivolto gli alunni delle classi terze degli istituti tecnici.

Per tali motivazioni ha intrapreso la stesura del manuale, utilizzando un linguaggio semplice e ricorrendo spesso a esempi.







Sono entusiasta di annunciare il libro di economia aziendale dal titolo”Dalle Società al bilancio” dell’autore Prof. Giuseppe Santoro. Questo volume rappresenta un contributo significativo allo studio delle società, offrendo un’analisi approfondita delle loro strategie economiche. Santoro integra teoria con tanti esercizi svolti per rendere più semplice agli studenti la comprensione degli argomenti.

E’ un’opera che tratta le tematiche più importanti che riguardano il programma della classe IV degli istituti tecnici ed in modo particolare gli indirizzi A.F.M e SIA ex ragioneria. Inoltre il libro mira a fornire agli alunni conoscenze sulle operazioni che interessano in particolare le società, le operazioni sui c/c di corrispondenza e la valutazione fiscale delle rimanenze, considerando quelle che maggiormente vengono utilizzate (scritture in partita doppia sulle operazioni del programma di quarta e il bilancio).

Questo libro rappresenta una lettura indispensabile per chiunque sia interessato a comprendere il funzionamento delle società. La sua analisi chiara e semplice, mette tutti nelle condizioni di capire la complessità della disciplina.

Antonella Oliverio