Si è svolta con grande successo la manifestazione conclusiva dell’anno scolastico 2023/2024 presso la Scuola dell’Infanzia “Il Bosco Incantato”. L’evento clou è stato la recita di fine anno, intitolata “Nel Paese di Boscolandia”, che ha segnato la chiusura di un progetto sviluppato durante tutto l’anno scolastico, dedicato all’educazione ambientale.

Il concetto di educazione ambientale ha assunto un ruolo centrale nella scuola dell’infanzia, grazie a interventi specifici mirati alla sensibilizzazione primaria. Questo periodo della vita del bambino è cruciale per l’acquisizione e la strutturazione di atteggiamenti e comportamenti che influenzeranno positivamente o negativamente la loro salute futura. Pertanto, l’azione educativa delle scuole è di fondamentale importanza per favorire l’acquisizione delle norme comportamentali necessarie per il rispetto dell’ambiente.

La recita di fine anno, coloratissima e densa di speranza, ha visto maestre e bambini uniti in una rappresentazione che ha voluto riflettere sul rispetto dell’ambiente e su come possiamo intervenire per ridare lustro e bellezza al nostro pianeta maltrattato. Un tema di grande rilevanza per le generazioni attuali e future, che necessita di una costante opera di informazione e sensibilizzazione fin dalla tenera età. Questo è stato realizzato attraverso il gioco e i momenti salienti del percorso educativo, come la conclusione dell’anno scolastico.

La scelta tematica ha suscitato grande apprezzamento da parte dell’intera comunità, che ama la scuola diretta dalla Dirigente Filomena Cozza e da sua figlia Rossella Garrubba. La scuola “Il Bosco Incantato” si è dimostrata un punto di riferimento per genitori e bambini, in un contesto dove il sostegno alle famiglie dovrebbe essere una priorità assoluta. Un team di maestre collaborativo, impegnato, sempre attento e premuroso ha reso possibile questa splendida realtà, trasmettendo ai bambini i valori del rispetto e preparandoli come futuri cittadini.







Oltre alle divertenti scenette sul rispetto dell’ambiente, i bambini si sono esibiti come piccoli cassonetti della raccolta differenziata in due coreografie curate dalle maestre. La recita, svoltasi al teatro “Alikia”, ha visto la partecipazione costante della Dirigente e dei genitori e parenti orgogliosi dei piccoli protagonisti.

Un momento di grande commozione è stato il saluto finale alla maestra Letizia Anania, che ha concluso il suo percorso scolastico e professionale con grande dedizione ed entusiasmo. La manifestazione si è conclusa con l’emozionante saluto ai Remigini e la consegna dei diplomi, segnando il passaggio alle maestre della Primaria. Sorrisi, abbracci e lacrime hanno caratterizzato questo momento, testimoniando l’affetto e la gratitudine dei bambini e dei genitori verso le maestre che li hanno accompagnati e preparati per la scuola Primaria.

Infine, la Coordinatrice Didattica Sandra De Franco ha ringraziato la Dirigente Filomena Cozza per aver creduto in lei e per il sostegno durante l’anno scolastico. Ha concluso affermando: “Quando vedi scorrere le lacrime sui volti delle maestre e pronunciare il discorso finale con la voce strozzata e singhiozzante, ogni tipo di commento è superfluo perché si capisce l’ottimo lavoro svolto dalle maestre Emanuela Iuele, Caterina Monaco, Giovanna Prantera, Letizia Anania, Nella Marino, Francesca Bruno, Carmela Ferraro, Elena Farao, Giusy Rizzo e Valentina Carluccio ed il rapporto che si è creato con i bambini”.

Un evento indimenticabile che ha celebrato l’importanza dell’educazione ambientale e il forte legame tra scuola, bambini e famiglie.