Continua ininterrotta l’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Infatti, nei giorni scorsi, è stato arrestato un uomo di quarantotto anni che, dopo avere insospettito i militari operanti per il suo atteggiamento particolarmente nervoso durante un controllo su strada, a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di quarantadue grammi di hashish, tre ovetti con all’interno piccole quantità della medesima sostanza, un bilancino e denaro contante.

Per il cirotano è quindi scattato l’arresto per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, venendo sottoposto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.