Il 20 giugno 2024 si è svolto il saggio di danza della ASD Etoile Academy, diretto da Chiara Liotti, dal titolo evocativo “Work in Progress”. L’evento, centrato sull’importanza del lavoro e dei mestieri, ha affascinato il pubblico con coreografie innovative e scenografie dettagliate.

Il vicepresidente della scuola di danza, Spartaco Liotti, ha introdotto il tema della serata con queste parole:

“E così dall’uomo habilis che scheggiava la pietra per farne punte di lancia la metamorfosi antropologica ci ha fatto dono dei grandi scultori di ogni epoca. L’uomo sapiens che gridava le bestie per radunare le mandrie nel tempo quel grido si è trasformato in musica, poesia, melodia… Quante volte abbiamo sentito la frase: ‘Il lavoro nobilita l’uomo’ ma forse ora è il caso di dire che l’uomo con la sua maestria ha nobilitato il lavoro e così ciò che era umile e mortificante si è trasformato in un’opera d’arte, un po’ come Dio che trasforma ciò che è humus in un essere umano. Quale gigantesca trasformazione meraviglia dell’essere umano. Oggi l’Etoile Academy con questo tema vuole restituire dignità e onore ai vari mestieri e alla gente che lavora con cuore. E augura a tutte le allieve: ‘Qualunque sia il vostro futuro… qualunque siano le vostre scelte, trasformatele in una opera d’arte. Siate grandi come sono grandi i grandi della terra. Buona danza a tutti.”

Il successo dell’evento è stato confermato dal sold out, con l’aggiunta di altre 50 sedie su richiesta del comune per accogliere tutti gli spettatori desiderosi di partecipare. La serata ha offerto un totale di 14 coreografie, ciascuna delle quali rappresentava un mestiere diverso, eseguite con dedizione e precisione.

Le esibizioni hanno coperto una vasta gamma di mestieri, ciascuno interpretato attraverso diverse discipline di danza:







ADVERTISEMENT

Danza aerea : Marinaio, Astronauta, Estetista, Astronomo, Elettricista, Hostess e Pilota.

: Marinaio, Astronauta, Estetista, Astronomo, Elettricista, Hostess e Pilota. Modern e Hip Hop : Insegnante e Camerieri.

: Insegnante e Camerieri. Danza classica : Pittori con i loro meravigliosi dipinti.

: Pittori con i loro meravigliosi dipinti. Heels dance : Stiliste in passerella.

: Stiliste in passerella. Ginnastica artistica : Impresa di pulizie.

: Impresa di pulizie. Danze latine: Poliziotti e Dottori.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’assolo di latino di Gloria Parrilla, seguito da un video dedicato a Chiara Liotti da sei allieve: Paola Grisafi, Asya Pucci, Gloria Parrilla, Francesca Morrone, Imma Defino e Maria Fiorenza Iannini. Le stesse allieve hanno poi coinvolto le bambine più piccole in un tenero sketch di danza, culminato in un ballo sulle note di Ed Sheeran, in cui Chiara Liotti ha danzato con la figlia Serena di soli sette mesi.

Alla fine dello spettacolo, tutte le allieve hanno ricevuto una gerbera da dedicare ai propri genitori, in segno di gratitudine per il loro costante sostegno. Il ringraziamento finale è stato toccante, riconoscendo i sacrifici dei genitori e l’amore che essi dimostrano quotidianamente per i loro figli. Questo momento ha suscitato applausi e lacrime di gioia, chiudendo la serata con un forte senso di comunità e riconoscenza.

Il saggio “Work in Progress” ha trasmesso un messaggio importante sulla dignità e il valore del lavoro, celebrando le diverse professioni attraverso l’arte della danza. I genitori, commossi e orgogliosi,