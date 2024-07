A partire da domani, mercoledì 3 luglio, entrerà in vigore una nuova normativa europea che richiede la vendita di contenitori per bevande in plastica con tappi progettati per rimanere attaccati al contenitore stesso. Questi tappi, noti come “tappi solidali”, mirano a ridurre la dispersione di plastica nell’ambiente e a incentivare il riciclaggio dei contenitori insieme ai loro tappi.

Questa misura è parte della più ampia direttiva sulla plastica monouso (SUP) adottata nel 2019. La direttiva, già nel 2021, aveva vietato la vendita di prodotti in plastica monouso come piatti, posate, cannucce e cotton fioc. Ora, a partire da luglio 2024, si aggiungono nuovi requisiti di progettazione per tappi e coperchi dei contenitori per bevande in plastica monouso, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale di questi articoli.

Secondo la Commissione europea, i tappi e i coperchi di plastica sono tra gli oggetti di plastica monouso più frequentemente trovati sulle spiagge dell’UE. In più di trent’anni, oltre 20 milioni di tappi e coperchi di bottiglia sono stati rinvenuti durante le operazioni di pulizia delle spiagge in tutto il mondo. Questi dati evidenziano il grave impatto ambientale che questi piccoli oggetti possono avere sia sugli ecosistemi terrestri che marini.







I nuovi requisiti riguardano non solo le bottiglie di plastica, ma anche gli imballaggi compositi come i cartoni del latte o dei succhi di frutta. Tuttavia, i contenitori in vetro sono esclusi da questa normativa. La direttiva prevede che gli Stati membri dell’UE riciclino fino al 90% delle bottiglie di plastica monouso entro il 2029, un obiettivo ambizioso che richiederà significativi sforzi di adattamento e innovazione.

Mentre la stretta normativa entra in vigore in tutta Europa, l’Italia rimane sotto osservazione speciale per l’attuazione della direttiva. Alla fine di maggio, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per non aver recepito “pienamente e correttamente” la direttiva e per aver violato gli obblighi sulla trasparenza del mercato unico. Bruxelles attende risposte dall’Italia entro la fine di luglio; in caso contrario, potrebbe proseguire l’iter legale.

L’entrata in vigore della normativa sui tappi solidali rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Questa misura, parte della più ampia direttiva sulla plastica monouso, ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e di promuovere un maggiore riciclaggio. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipenderà dalla cooperazione e dall’impegno degli Stati membri, inclusa l’Italia, nell’implementare efficacemente le nuove regolamentazioni.