Domenica 7 luglio, si è appena conclusa a Mottola in provincia di Taranto, la 30esima edizione della “Strapanoramica”, gara fissata sulla distanza degli 8.5 km. Presenti anche gli atleti del’ASD Cirò Marina che Corre, diretta da Luigi Capito’. Il gruppo sportivo di Cirò Marina ha preso parte alla manifestazione con i sui atleti specialisti delle cronoscalate, rispettivamente con Giacinto Lamberto primo della società arrivato al traguardo, seguito ad una manciata di secondi da Montesanto Antonio e a pochi minuti anche da Luigi Capito’ e Cataldo Russo, ottima prestazione anche per Mariano Salerno che anticipa di poco la compagine femminile della squadra dignitosamente rappresentata da Silvia Aloisio e Luisa Rennis. Ma andiamo nei dettagli, sono stati piu’ di 500 gli atleti intervenuti da ogni parte della regione per partecipare a questa 30esima edizione, una manifestazione podistica ormai storica che ha abbracciato il suggestivo panorama delle “terrazze del mezzogiorno di Mottola”, fino ad arrivare all’interno dell’affascinante centro storico, dove il passaggio nel centro del paese è stato a dir poco strabiliante ed allo stesso tempo impegnativo. Centro storico ricco di quei suggestivi vicoli, che, quando fai turismo dici: non prendiamo questa strada che è troppo ripida che ci sono i gradoni? ecco per intenderci, un percorso fatto di salite dove il cuore ti schizza a 184 battiti e non hai il tempo per riportarlo alla norma perché ne inizia subito un’altra. Finiti i gradoni, per i vicoli con le persone affacciate ai balconi, alcuni sostavano fuori dalle loro case a livello strada con tubi di gomma dai quali si divertivano a spruzzare l’acqua, ma te lo chiedevano prima: vuoi l’acqua amico mi’?,. poi finalmente il traguardo. Al ristoro un pezzo di anguria dolce e fresca e un trancio di tipica pizza pugliese, e poi subito dopo la doccia e la mitica cena a sacco con i compagni di squadra, accompagnata dall’immancabile birra fresca. L’organizzatore vedendo la nostra maglietta sociale “straniera” ci ringrazia per aver partecipato alla loro festa. Noi ringraziamo lui, e la Puglia, che è bella e accogliente.







