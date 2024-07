Il servizio Seguimi di Poste Italiane che consente a privati e aziende, in caso di trasferimento definitivo o temporaneo, di ricevere la corrispondenza inviata al vecchio indirizzo presso un nuovo indirizzo è ora disponibile anche nella provincia di Crotone.

Il cliente che sottoscrive Seguimi può decidere quale corrispondenza ricevere al nuovo indirizzo e il relativo periodo di validità (da 3, 6 e 12 mesi). Il servizio può essere esteso anche ai conviventi del nucleo familiare.

Il re-inoltro della corrispondenza può avvenire su un indirizzo fisico oppure su una casella postale, in Italia e all’estero.







Seguimi può essere sottoscritto nei 40 uffici postali abilitati della provincia di Crotone e può riguardare tutta la corrispondenza in arrivo oppure solo quella a firma, come raccomandate e assicurate. Inoltre, può essere attivato anche on-line: basta essere registrati al sito poste.it e disporre di un PosteID abilitato a SPID, oppure di un cellulare certificato presso Poste Italiane o di un documento di riconoscimento (che dovrà essere caricato sul sito). In caso di familiari conviventi andrà compilato anche il modulo “Delega familiare per l’attivazione online” (scaricabile dal sito).

Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, carta PostePay o conto BancoPosta.

Per ulteriori informazioni e conoscere l’elenco degli Uffici Postali abilitati al servizio è possibile consultare le pagine https://www.poste.it/prodotti/servizio-seguimi.html e https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/servizio-seguimi.html?wt.ac=1476568690924