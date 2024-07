Share on Twitter

Share on Facebook

“Per oltre 50 anni, da parroco di Casabona, abbiamo avuto il piacere di apprezzarne le sue doti spirituali, umane e di enorme devozione per l’intera comunità.

Con profonda tristezza e gratitudine nel cuore, l’amministrazione comunale invita tutta la comunità ad unirsi in preghiera per accompagnare Mons. Modesto Paolopoli nel suo viaggio verso la casa del Padre.

Convinti di interpretare il sentimento dell’intera comunità che ha manifestato unanime il desiderio di partecipazione al dolore per la perdita di un pastore, di una guida spirituale che per oltre cinquanta anni ha sostenuto i nostri passi con sapienza, preghiera e profondo impegno, abbiamo ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio, vicinanza e riflessione”.