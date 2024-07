Buffalo Township, PA – Una tragedia ha colpito ieri pomeriggio il comizio elettorale di Donald Trump, portando via un uomo che ha sacrificato la propria vita per salvare la sua famiglia. Corey Comperatore, ex capo dei vigili del fuoco e di origini calabresi, è stato colpito mortalmente da un proiettile mentre proteggeva sua figlia e sua moglie dagli spari che arrivavano verso l’ex presidente degli Stati Uniti.

Corey, che aveva appena compiuto 50 anni, si trovava tra le migliaia di persone presenti alla manifestazione, seduto proprio alle spalle di Trump. Il giovane ventenne Thomas Matthew Crooks ha aperto il fuoco, colpendo Comperatore che, in un gesto eroico, ha spinto a terra la figlia e la moglie per proteggerle. Il proiettile lo ha colpito in pieno, facendolo crollare a terra in un lago di sangue.

“È morto da eroe, così come aveva vissuto”, ha dichiarato la famiglia di Corey sui social network. Con lui, altre due persone sono rimaste ferite durante l’attentato e sono attualmente ricoverate in gravi condizioni. Corey Comperatore aveva un passato illustre alla guida dei vigili del fuoco di Buffalo Township, nella contea di Butler, dove era molto rispettato e ammirato.

Un medico presente al comizio ha raccontato: “Ho visto un uomo cadere sul fondo degli spalti dopo essere stato colpito alla nuca”. La sorella di Corey, Dawn, ha espresso il suo dolore su Facebook: “Il comizio di Trump ha portato via la vita di mio fratello. L’odio per un uomo ha preso la vita dell’uomo che noi tutti amavamo di più. È stato un eroe che ha protetto le sue figlie”.

Il ricordo struggente della figlia Allyson ha commosso il pubblico: “Ieri il tempo si è fermato, e quando è ripartito siamo entrati in un incubo. È stato il miglior padre che una figlia potrebbe chiedere. I media non vi diranno che è morto un vero supereroe. Non vi diranno quanto velocemente ha spinto me e mia madre a terra. Ci amava davvero così tanto da prendere una vera pallottola per noi. E non voglio altro che piangerlo e dirgli grazie. Papà, ti amo così tanto che non ci sono parole per esprimere quanto è profondo il mio amore”.







In segno di rispetto e commemorazione, nei prossimi giorni le bandiere di tutta la Pennsylvania saranno issate a mezz’asta. Il governatore dem Josh Shapiro ha annunciato questa decisione e ha rivolto un appello a tutti i leader politici: “Abbassiamo la temperatura e superiamo la retorica dell’odio”.

La morte di Corey Comperatore lascia un vuoto incolmabile nella comunità, ma il suo coraggio e il suo amore per la famiglia resteranno un esempio di eroismo per tutti.