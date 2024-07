Continuano senza sosta i controlli da parte dell’Arma dei Carabinieri volti a prevenire e reprimere i reati collegati alla dispersione della risorsa idrica nell’intera provincia, nonché al contrasto agli allacci abusivi.







Nella mattinata del 12 luglio, i militari della Stazione di Petilia Policastro (KR), coadiuvati da personale specializzato della società Con.Gesi, nell’ambito di un servizio mirato, procedevano al controllo di alcune abitazioni in località “Marrate”, denunciando quattro soggetti, una 71enne, un 60enne, un 64enne e un 68enne, tutti residenti a Petilia Policastro, per furto aggravato di acqua.

Nel corso del controllo i militari rinvenivano allacci e innesti abusivi alla rete idrica pubblica, utilizzati non solo per uso domestico ma – addirittura – anche per l’irrigazione di piccoli terreni agricoli. I deferiti non risultavano in possesso di regolare contratto idrico e gli allacci abusivi sono stati immediatamente interrotti. I controlli proseguiranno, in sinergia con personale specializzato, nelle prossime settimane, al fine di garantire, soprattutto in questi giorni caratterizzati dalle elevate temperature, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni criminali legati al furto di acqua.