Share on Twitter

Share on Facebook

Angelo Pio Campolongo

Saranno celebrati nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio 2024, alle ore 18, nella chiesa di San Giuseppe di Cirò Marina (Kr), la città dove risiedeva da ormai diversi anni ed era conosciuto e ben voluto da tutti, i funerali di Angelo Pio Campolongo (in foto), l’appena venticinquenne vittima del tragico incidente stradale di sabato 20 luglio, poco dopo la mezzanotte, in via della Libertà, nella stessa Cirò Marina.