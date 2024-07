Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’Operazione Wave, il comune di Cirò Marina è stato interessato dai controlli espletati dai reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri tendenti a verificare il rispetto delle norme in materia ambientale ed agroalimentare delle strutture balneari, il tutto al fine di tutelare cittadini e turisti che in questa stagione dell’anno sono particolarmente presenti. A tal proposito, il Comando Agroalimentare dei Carabinieri, supportato dal locale Comando Compagnia Carabinieri, nello svolgersi dell’attività ispettiva, ha elevato nei confronti del titolare di un lido con relativo servizio di ristorazione, la sanzione amministrativa prevista per la detenzione finalizzata alla commercializzazione o immissione in consumo di prodotti privi di denominazione protetta dell’ammontare di 4.000,00 Euro. Il commerciante infatti, nel Menù cartaceo delle scelte disponibili, ha indicato la presenza nella lavorazione delle pietanze di prodotti tipici tutelati con marchio “IGP”, salvo poi utilizzare di fatto prodotti locali convenzionali non riconducibili alla particolare categoria.







