Alle ore 9.30 odierne, il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Divisione Pietro Francesco SALSANO, ormai prossimo al suo cambio d’incarico, dovendo assumere quello di Comandante della Divisione Unità Specializzate dell’Arma dei Carabinieri il prossimo 10 settembre, si è recato in visita presso la Caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, ove ad attenderlo ha trovato gli Ufficiali e i militari della sede, nonché una rappresentanza dei Carabinieri in congedo, iscritti all’Associazione Nazionale, del personale,effettivo alle Compagnie Carabinieri di Cirò Marina (KR) e di Petilia Policastro (KR), nonché alla Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto (KR) e alle 21 (ventuno) Stazioni Carabinieri,ubicate nell’intera Provincia.

L’Ufficiale Generale ha immediatamente incontrato tutti i militarie, giunto ormai al termine del suo mandato triennale, si è soffermato:

‒ sui lusinghieri risultati operativi, raggiunti in questa provincia nel contrasto alla criminalità organizzata, a quella comune, ai reati contro l’ambiente, con le operazioni “WAVE” e “DEEP”, in materia giuslavoristica e nell’antisofisticazione alimentare, con il prezioso supporto della componente Forestale, dei vari comparti di specialità, tra i quali la Tutela del Lavoro e l’Antisofisticazione, nonché dei militari della Capitaneria di Porto;

‒ sul costante potenziamento con delle “forze fresche” dei presidi periferici dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza della vicinanza dell’Istituzione alla cittadinanza e, soprattutto, a quelle rurali, più piccole e maggiormente distanti dal Capoluogo;







‒ sulla proficua collaborazione inter-istituzionale con le altre Forze di Polizia, con la Prefettura e con le Autorità Giudiziarie Ordinaria e Distrettuale, territorialmente competenti, funzionale al perseguimento delle finalità dell’Arma, anche di concorso nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Al termine della propria allocuzione e alla presenza di una nutrita schiera di Carabinieri, l’Ufficiale Generale ha premiato i militari, distintisi nelle diverse operazioni di servizio, quali “ELEUTHERIA – BLACK WOOD”, “ULTIMO ATTO” e “WHITE PEN”, nonché in dei singoli atti di coraggio, nel corso dei quali sono state anche salvate le vite di alcune persone, non omettendo di tributare un Encomio anche al personale, impiegato nel soccorso al natante, naufragato sulle coste della frazione Steccato di Cutro (KR) nel febbraio del 2023.

Prima di lasciare il Capoluogo, Il Generale SALSANO ha, infine,ricevuto nell’Ufficio del Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele GIOVINAZZO, il Prefetto di questa Provincia, Dottoressa Franca FERRARO, e il Procuratore Capo Facente Funzioni presso il Tribunale di Crotone, Dottor Giuseppe CAPOCCIA, ringraziandoli per la collaborazione, garantita all’Arma di Crotone in ogni circostanza, e per la loro costante vicinanza durante questi 3 (tre) anni, che hanno consentito il raggiungimento degli importanti risultati, sopra riportati.