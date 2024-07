“Voltarelli canta Modugno”, la produzione originale della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, toccherà nove borghi della Liguria e porterà l’omaggio al grande cantautore italiano nel corso dell’estate in altre sette regioni, fino ad arrivare a Polignano a Mare per un inedito gemellaggio musicale tra Sanremo e la Puglia.

Nell’anno del trentennale della sua scomparsa, un tributo a Domenico Modugno, innovatore della canzone italiana e raffinato performer, autore di brani memorabili, capace di spaziare dalla canzone moderna esistenzialista e socialmente impegnata al canto in dialetto. Le canzoni del maestro pugliese saranno reinterpretate da Peppe Voltarelli, cantautore con incursioni nel teatro e nel cinema, con la direzione d’orchestra del M° Giancarlo De Lorenzo e gli arrangiamenti di Valter Sivilotti.

31/07/2024: Sagrato della Chiesa Visitazione di Maria Santissima, Cipressa (Imperia)

24/08/2024: Santuario di Santa Maria Bambina, Rezzo (Imperia)

25/08/2024: Piazza Marconi, Ceriana (Imperia)

27/08/2024: Fondazione Ernesto Chiappori, Ventimiglia (Imperia)

28/08/2024: Sagrato della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Torre Paponi (Imperia)

30/08/2024: Teatro Ariston, Sanremo (Imperia)

01/09/2024: Parco Acqua Santa, Chianciano (Siena)

02/09/2024: Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Spoleto (Perugia)

03/09/2024: Teatro Comunale, Fiuggi (Frosinone)

04/09/2024: Cortile del Complesso della Santissima Annunziata, Sulmona (L’Aquila)

05/09/2024: Villa Salati, Capaccio Paestum (Salerno)

06/09/2024: Polignano a Mare (Bari)

09/09/2024: Teatro La Nuova Fenice, Osimo (Ancona)

07/10/2024: Cinema Garden, Darfo Boario Terme (Brescia)

I concerti estivi di presentazione del nuovo album “Lupionòpolis”

Con oltre 100 date già alle spalle tra l’Italia e l’estero, di seguito il calendario degli appuntamenti (in continuo aggiornamento sul sito ufficiale www.peppevoltarelli.eu) che vedranno inoltre impegnato Peppe Voltarelli per presentare il suo nuovo album “La grande corsa verso Lupionòpolis”, di recente vincitore del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia, assegnato ogni anno alla migliore produzione musicale di ambito folk da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi.







04/08/2024: Casole Bruzio, Casali del Manco (Cosenza)

05/08/2024: San Giovanni in Fiore (Cosenza)

06/08/2024: Viva la Vida, Cassano All’Ionio (Cosenza)

07/08/2024: A ra Ruga – La memoria dei luoghi, Belvedere di Spinello (Crotone)

08/08/2024: Campana (Cosenza)

14/08/2024: Isola d’Elba (Livorno)

16/08/2024: Viggianello (Potenza)

17/08/2024: Bacchanalia 2200 anni dopo, Tiriolo (Catanzaro)

20/08/2024: This must be the place: un teatro nel Mediterraneo, Parco archeologico nazionale di Capo Colonna (Crotone)

21/08/2024: Peperoncino Jazz Festival, Crosia (Cosenza)

12/09/2024: Peperoncino Festival, Diamante (Cosenza)

20/09/2024: Verso Sud, Corato (Bari)

07/11/2024: Brillante – Nuovo Teatro Lippi, Firenze

01/12/2024: La Grande Bellezza, Zurigo (Svizzera)

14/12/2024: Le Bal Rital, Montreuil (Francia)

L’artista

Peppe Voltarelli è un cantante calabrese, autore di canzoni, attore e scrittore. Attivo dal 1990 come fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con “Ultima notte a Malá Strana” nel 2010 come miglior album in dialetto, con “Voltarelli canta Profazio” nel 2016 e con “Planetario” nel 2021, entrambi come miglior album interprete. È stato attore protagonista e coautore del film “La vera leggenda di Tony Vilar” di Giuseppe Gagliardi, primo mokumentary italiano. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Silvio Rodríguez, Adriana Varela, Kevin Johansen, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Un’attività concertistica da sempre intensa lo ha portato a suonare in 23 paesi in tutto il mondo e suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo lavoro, il disco “La grande corsa verso Lupionòpolis”, registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023, si è posizionato 2° nella classifica finale del Premio Tenco nella categoria miglior album in dialetto. Nel 2023 si è inoltre aggiudicato il Premio Nilla Pizzi (www.peppevoltarelli.eu)

(In copertina, Peppe Voltarelli e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo fotografati da Alessio Bruna durante il concerto “Voltarelli canta Modugno” a Sanremo nel 2023)