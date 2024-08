La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, lunedì 5 Agosto, ha tratto in arresto un commerciante crotonese trovato in possesso di una pistola revolver con matricola abrasa occultata all’interno della propria attività commerciale.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P., unitamente a personale della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi mirati, hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’attività commerciale del soggetto, rinvenendo la predetta pistola, perfettamente funzionante,all’interno di un calzino, nonché 47 cartucce.

La successiva perquisizione presso il domicilio del soggetto ha portato, altresì, al rinvenimento di 8 grammi di hashish, per i quali si è proceduto alla segnalazione al Signor Prefetto.







Sempre nella giornata di ieri, un uomo già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm, nonché segnalato al Prefetto in quantotrovato in possesso di diversa sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri, inoltre, sono stati segnalati al Prefetto ulteriori tre soggetti in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente.