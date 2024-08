Nella giornata odierna si è tenuta una sessione di Comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica avente ad oggetto l’intensificazione dei servizi di vigilanza durante il periodo di Ferragosto tradizionalmente considerato a più elevata incidenza di turisti e visitatori.

I temi affrontati riguardano le concentrazioni di persone nelle zone balneari e nei locali all’aperto ove è stato disposto il potenziamento dei controlli interforze a cura della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia stradale e Polizie municipali per un’ancora più efficace azione di prevenzione e contrasto di fenomeni come spaccio di stupefacenti, reati predatori, abusivismo commerciale, violazioni del codice della strada. I controlli rinforzati mirano anche a innalzare la percezione della sicurezza, in particolare, per quanto riguarda fenomeni come furti o danneggiamenti alle auto che creano allarme tra la popolazione, il tutto senza dimenticare la vigilanza durante eventi come sagre o feste pubbliche.

Già dal 1 luglio è stato riproposto il servizio di pattugliamento cosiddetto “appiedato” che nell’anno trascorso ha riscosso molto apprezzamento tra i cittadini composto da unità della Polizia di Stato e dei Carabinieri, destinato ad operare prevalentemente nelle ore serali e notturne e con un intensificazione nei fine settimana.







L’ambito operativo quest’anno si estende sino a ricomprendere le strutture ricettive che insistono oltre che sul lungomare di Crotone, anche sulla frazione di “Le Castella” di Isola Capo Rizzuto e di Cirò Marina, grazie pure all’implementazione del contingente dedicato messo a disposizione dal Ministero dell’Interno. Nel contesto della riunione è stato affrontato pure il tema della viabilità estiva, in previsione del maggior traffico nel capoluogo e nella rete viaria provinciale.