Un incontro di grande profilo culturale, dal titolo IL TEMPO E L’ ENNEAGRAMMA, si è svolto nel pomeriggio del 7 agosto nella Sede di Palazzo Porti a Cirò Marina.

Protagonisti sono stati i risultati dei lavori e delle ricerche dell’ Architetto Salvatore Costa, nostro conterraneo che ha spiegato i significati dell’Enneagramma, la ‘Stella a nove punte’ presente nella pavimentazione del cortile del Castello di Cirò.

Ne ha illustrato le implicazioni matematiche, astronomiche, storiche, esoteriche, ma anche il suo utilizzo, quasi al confine tra magia e scienza e il suo utilizzo per la costruzione dei calendari ponendo in relazione le conoscenze di Luigi Lilio con i riferimenti astronomici presenti.

Il prof. Claudio Pirillo, anche lui calabrese, Docente universitario, nonché Psicologo, ha approfondito attraverso una erudita relazione il significato del Tempo nella concezione e nel comportamento dell’uomo.

L’avvocato Luigi Bitonti, Presidente dell’ Associazione Paideia ha modulato il suo intervento nell’ambito del Progetto ‘Crotone Capitale della Cultura con il Partenariato dei Comuni della Provincia ‘, un progetto ambizioso ma fondamentale per sostenere l’importanza che questa città ha rappresentato fin dall’antichità.

È stata poi la volta di Domenico Liguori, Docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico di Cariati, selezionato dalla Giuria del Premio Atlante tra i migliori insegnanti d’Italia per la sua didattica innovativa e il Progetto che ha realizzato con i suoi studenti, cioè il lancio di un pallone sonda nell’atmosfera per studiare i raggi cosmici.

Ha sottolineato l’unicità del Sapere e l’importanza dell’astronomia nella 1didattica.

La Professoressa Angela Zavaglia, Direttore Scientifico e della Ricerca del Parco Astronomico ‘Luigi Lilio’ di Savelli, ha esposto le peculiarità del Parco, centro di eccellenza per la ricerca in campo astronomico e per la divulgazione didattica.

L’imprenditore Pasquale Cataldi, top manager tra i primi 10 in Italia, che ha maturato la sua esperienza negli Stati Uniti ed ha fondato la ALTUS LifeStyle, una consolidata realtà internazionale che di occupa di riqualificazione e commercializzazione di immobili di grande pregio e di riportare all’originario splendore strutture del passato che ha ribadito l’importanza della cultura come volano per lo sviluppo e di quello che il tempo ha rappresentato per il suo percorso imprenditoriale.

Al Rettore della Federiciana Università Popolare, prof. Salvatore Mattia Maria Giraldi è toccato il compito di trarre le conclusioni della serata attraverso una sintesi dei vari interventi.

Un pubblico numeroso ha seguito con attenzione i vari momenti dell’evento.

Tra i presenti anche rappresentanti delle Istituzioni: il Consigliere Regionale Francesco Afflitto, il Sindaco di Cirò Mario Sculco e la Consigliera Virginia Marasco del Comune di Cirò Marina.

Il Convegno è stato condotto dalla Prof.ssa Orsola Siciliani che ha presentato i relatori e ne ha sintetizzato gli interventi.

Il “CRONOS”, ha concluso , questa sera si è trasformato in “KAIROS” (momento favorevole),:in cui ognuno di noi ha potuto aggiungere un tassello al quadro delle conoscenze sul nostro territorio e ha ribadito l’orgoglio di appartenenza per una terra che ha dati i natali a grandi uomini del passato ma che anche oggi si sforza di presentare “Eccellenze” , nel campo dell’ arte, della scienza, delleconomia e non solo.







ADVERTISEMENT