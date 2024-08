Share on Twitter

Ancora una volta il Reparto di Neonatologia apre le sue porte, anzi il suo cuore, al mondo dell’associazionismo illuminato, quegli uomini e quelle donne che trasformano in azioni e gesti concreti i loro sentimenti positivi verso il prossimo.

Ringrazio quindi di vero cuore, a nome dei neonati, dei Dirigenti Medici e del Personale Infermieristico e OSS, i Bikers della Provincia di Crotone. Tra loro, un ringraziamento speciale va al nostro Luigi D’Alfonso, appassionato di questo sport, che ha saputo interpretare i sentimenti di tutti i suoi colleghi centauri nel gesto altruistico della donazione di poltrone. Queste donazioni renderanno più agevole la pratica dell’allattamento al seno materno, oltre a favorire le dinamiche affettive della diade madre-bambino in un luogo reso ancora più confortevole da questo contributo.

Ancora un grazie e un omaggio al mondo dei Motociclisti della nostra epoca per la loro sensibilità e il loro magnifico altruismo, oltre che per essere fieri e coraggiosi come le figure mitologiche da cui prendono il nome.







Infine, un ringraziamento va anche al Mobilificio Aiello per averci donato un’altra poltrona.

Come sempre, viva la Neonatologia e i sentimenti della nostra gratitudine alla società civile nelle sue molteplici espressioni.