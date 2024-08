A Strongoli sabato 10 agosto alle ore 19 nell’incantevole scenario del Santuario della Madonna del Vergadoro, il concerto del Los Sueños Project con un omaggio ad Astor Piazzolla. Terzo appuntamento con i “Concerti del Tramonto” promossi dall’Associazione TRAIECTORIAE in collaborazione con le Accademie Musicali Leonardo Vinci e il Comune di Strongoli per il Festival Rapsodie Agresti.

Quella di sabato 10 agosto alle ore 19 al Santuario della Madonna di Vergadoro è una chiusura in grande stile per il ciclo dei concerti al tramonto. Un ciclo che ha ottenuto una grande partecipazione e uno straordinario consenso sia grazie alla qualità degli artisti proposti sia al suggestivo luogo in cui i concerti si tengono. Un luogo straordinario esaltato dalla luce del tramonto sul mare.

Los Sueños Project è una grande formazione musicale composta da Giovanni De Luca al sassofono, dalla voce solista dell’argentina Paula Do Souto e dal panamense Juan Carlos Sue De Leon alle percussioni. Con loro un ensemble di archi di sette elementi diretto dal M° Inchul Shin Il concerto vuole essere un omaggio a Astor Piazzolla, uno dei più importanti compositori e musicisti di tango della seconda metà del XX secolo, conosciuto nella sua terra natale come “El Gran Astor” o “El Gato” (il Gatto, per la sua abilità e ingegno). Il programma percorrerà un percorso musicale che propone il tango rivoluzionario di Piazzolla e introduce un genere tutt’oggi molto affermato come il jazz.

Verranno eseguiti brani immortali come “Soledad”, “Chiquilin de bachin”, “Violentango”, “Close your eyes and listen”, “Escualo”, “Los Pajaros perdidos”, “Vuelvo al sur”, “Yo soy Maria de Buenos Aires”, proposti in una versione per sassofoni, voce solista, percussioni e archi in una orchestrazione nuova e inconsueta.







Il programma prevede, inoltre, la prima esecuzione assoluta di due composizioni inedite:

Melody on the street di Giovanni De Luca e Oltre i Sogni di Josè Perales.