Successo di pubblico a Strongoli per la prima edizione della festa medievale organizzata del gruppo giovani in sinergia coi gruppi parrocchiali e l’Amministrazione Comunale.

Piazza Castello si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto dove turisti e cittadini, hanno assistito alla rievocazione storica dei costumi medievali insieme alla rappresentazioni messe in scena dagli sbandieratori e dalle associazioni presenti.

Storia, arte, cultura, buon cibo, musica e divertimento le parole chiave della serata che ha registrato uno straordinario entusiasmo dalla parte dei presenti.







“ La serata nasce dal desiderio di riaprire luoghi che ci appartengono e che hanno fanno la storia” commenta con entusiasmo il parroco di Strongoli Don Yamid Dallos. “Posti meravigliosi e che meritano di essere vissuti per far si chè che vengano conosciuti. Con il gruppo giovani e grazie alla sinergia di associazioni e alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, siamo riusciti a creare il giusto clima per dare la possibilità al borgo di vivere anche d’estate grazie all’ottimo cibo messo in tavola per la sagra dei covatelli in onore della festa degli emigranti “.

Durante le serata, piazza castello e le sue vie, sono state animate da un ricco programma di attività che hanno riportato in vita le atmosfere del Medioevo: giocolieri, musici, cavalieri, giullari, artigiani e arcieri hanno incantato i visitatori, offrendo uno spettacolo indimenticabile. Spettacolo che, vista la forte partecipazione di pubblico, darà appuntamento alla prossima edizione.