Anche nella settimana appena trascorsa è rimasto elevato l’impegno dei carabinieri della Compagnia di Crotone nel controllo del territorio, sul capoluogo e nei maggiori centri della provincia, soprattutto nelle località maggiormente interessate dal turismo e dalla “movida”.

Solo negli ultimi giorni, infatti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, impegnati quotidianamente nel servizio di pronto intervento a disposizione di ogni emergenza dei cittadini, turisti e residenti, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa 6 uomini, 2 stranieri e 4 italiani, per la maggior parte giovani tra i venti e i trent’anni, per possesso di stupefacenti per consumo personale (marijuana, cocaina e hashish).







In questi stessi giorni, i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, nella cittadina e nelle frazioni costiere, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno trovato in possesso di stupefacenti 5 giovani stranieri, che sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa.