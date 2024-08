Share on Twitter

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Crotone, nei confronti di un pregiudicato crotonese di 50 anni, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con divieto di avvicinarsi ai genitori.

Al predetto vengono contestate una serie di aggressioni, fisiche e verbali, perpetrate per futili motivi, dal maggio a luglio di quest’anno, nei confronti degli anziani genitori, presso la cui abitazione, peraltro, il Tribunale Sezione M.P. di Catanzaro, con provvedimento del gennaio 2023, aveva prescritto di non avvicinarsi per pregresse analoghe condotte, nonché il danneggiamento di mobili e accessori dell’appartamento.







Dalle indagini, scaturite da un intervento degli agenti di una volante presso l’abitazione a seguito dell’ennesimo episodio, è emerso che l’uomo, assuntore cronico di sostanze alcoliche, nonché di stupefacenti, violando gli obblighi imposti, si è introdotto più volte nell’abitazione dei genitori, anche contro la loro volontà, maltrattandoli sia fisicamente, sia verbalmente con minacce e ingiurie.

All’esito delle attività investigative, la Procura della Repubblica ha richiesto al G.I.P.. idonea misura cautelare, che è stata emessa e quindi eseguita nei confronti dell’indagato, che è stato associato presso la locale Casa Circondariale.