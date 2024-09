Share on Twitter

Share on Facebook

Nella nottata scorsa i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato tre giovani del luogo, un 32enne, un 27enne e un 22enne, per le ipotesi di reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I tre giovani, infatti, sono stati sorpresi dai militari mentre estirpavano una parte di piante di marijuana collocate in un’area non distante da alcune abitazioni, in località Bonnace.

L’area, parzialmente recintata, veniva monitorata, per evitare intrusioni e controlli delle forze dell’ordine, con un sistema di sorveglianza video composto da telecamere e fototrappole.

I carabinieri hanno recuperato in tutto circa 70 piante, dell’altezza di 150 cm circa, oltre ad attrezzi per la coltivazione trovati nella disponibilità degli arrestati, un sistema di irrigazione e l’impianto di videosorveglianza.







ADVERTISEMENT

I tre uomini, vistisi scoperti senza dubbio, hanno tentato una fuga a piedi che si è conclusa immediatamente.

Vista la situazione accertata e la quantità di stupefacente, i tre sono stati arrestati e associati al carcere di Crotone, dove si trovano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo.