Come previsto dal regolamento attuativo dal prossimo 16 settembre cambiano gli orari della Zona a traffico limitato sul lungomare

– dal 16 settembre al 01 novembre la ZTL sarà attiva ogni sabato dalle ore 15:00 alle ore 00:00 e ogni domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Il tratto interessato riguarda: viale Cristoforo Colombo con inizio dalla fine di Piazza Marinai d’Italia (non compresa) e termine in Piazza Berlinguer (compresa), viale Antonio Gramsci con inizio da piazza Berlinguer e termine al piazzale Ultras (non compreso) e via Poggioreale nel tratto compreso tra la via C. Colombo e la via Interna Marina.







Come ricorda il comandante della Polizia Locale Francesco Iorno l’autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato (ztl), ai sensi delle norme del vigente codice della strada, del lungomare nel tratto compreso da piazza marinai d’italia a piazzale Ultras potrà essere consentito alle seguenti tipologie di utenze :

1) Titolari dell’apposito permesso per i veicoli al servizio di persone invalide di cui all’art.188 CdS;

2) Cittadini residenti nella detta ZTL titolari di box auto (solo per ingresso e uscita dal locale box auto

La modulistica e le altre informazioni sulla ZTL sono pubblicate sul sito del Comune di Crotone