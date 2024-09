Share on Twitter

Domenica 15 Settembre riprendono le escursioni motociclistiche “Mettiamo in Moto la Cultura – 6 Gite sociali alla riscoperta del territorio” organizzate dal Moto Club Crotone “Ugo Gallo”.

Dopo le prime tre tappe, svoltesi a Santa Caterina dello Jonio, a Tropea e a Pizzo e a Villaggio Mancuso, domenica 15 il gruppo motociclistico farà tappa a Rocca Imperiale (CS). La partenza è prevista alle ore 09:30 dal Bar Noce.

Al loro arrivo a Rocca Imperiale i motociclisti faranno visita al Castello Svevo. Dopo i momenti culturali è previsto il pranzo presso il ristorante “La Casa Incantata”. Nel pomeriggio è prevista la visita del Borgo.







L’iniziativa del Motoclub nasce, come le sue altre, con lo scopo principale di promuovere e valorizzare l’immagine del territorio, la cultura ed i prodotti enogastronomici nell’ambito di un segmento turistico in forte espansione. I partecipanti oltre a trascorrere insieme due giorni di turismo e di cultura, avranno la possibilità di poter visitare il territorio in un modo differente, transitando lentamente lungo percorsi alternativi e degustando vari prodotti tipici locali.

PROGRAMMA:

Ore 09:00 Ritrovo a Crotone c/o Bar Noce (via Roma 29) per prima colazione

Ore 09:30 Partenza per Rocca Imperiale

Ore 12:00 Visita al Castello Svevo

Ore 13:30 Pranzo presso Ristorante “La Casa Incantata”

Ore 15:00 Giro turistico al Borgo di Rocca Imperiale Ore 17:30 Partenza per Crotone