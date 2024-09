L’A.S.D. Il Mondo del Cane Centro Cinofilo continua a crescere e a consolidarsi nel territorio di Cirò Marina, offrendo un servizio prezioso per tutti coloro che desiderano gestire al meglio i loro amici a quattro zampe. Fondato da Valeria Cavallaro e Teodoro Pugliese, due giovani appassionati di cinofilia, il centro si propone di creare un ambiente accogliente e adatto per vivere in armonia con i cani, favorendo una convivenza civile e rispettosa in spazi idonei.

Il centro si distingue per il suo approccio professionale all’educazione cinofila, grazie a un team qualificato e riconosciuto a livello nazionale per l’addestramento dei cani. A conferma del loro impegno nella formazione, il 5 e 6 ottobre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, l’A.S.D. Il Mondo del Cane organizza uno stage formativo sulla discriminazione olfattiva. L’evento si terrà presso il campo cinofilo situato in via Salvogaro, Cirò Marina, e sarà condotto dal Dott. Marcello Di Salvo, esperto in Scienze della Formazione Cinotecnica e direttore della MSD Nose Dog Academy.

La discriminazione olfattiva è una pratica ludica e ricreativa che permette di rafforzare il legame tra cane e padrone, valorizzando uno dei sensi più sviluppati e importanti nei cani: l’olfatto. Grazie a questo corso, i partecipanti potranno scoprire come il fiuto del cane, unito alla capacità progettuale dell’uomo, possa essere impiegato in vari ambiti, tra cui quelli ludici, civili e scientifici, per l’identificazione di odori e sostanze.







L’A.S.D. Il Mondo del Cane assicura che il weekend del 5-6 ottobre sarà ricco di formazione e opportunità per chi desidera approfondire le proprie conoscenze in cinofilia. L’invito è aperto a tutti, anche solo per conoscere da vicino una realtà in costante crescita, che ambisce a diventare un punto di riferimento sempre più importante nel territorio di Cirò Marina.

Non perdete l’occasione di partecipare a un evento formativo unico e coinvolgente, dove la passione per i cani si unisce a una formazione di alta qualità.