È stata incoronata dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente della giuria, Martina Colombari, sul palco del Teatro comunale di Porto San Giorgio, in streaming sul sito di Miss Italia. Ad assegnarle la fascia Giampaolo Morelli, mentre Soleil Sorge Seconda la diciannovenne sarda Elisa Armosini, terza un’altra diciannovenne, la lombarda Mariama Diop.

La ventiquattrenne toscana è stata scelta dalla giuria dell’85^ edizione dopo essere arrivata alle finali del Concorso con il titolo di Miss Toscana e aver conquistato la fascia nazionale di Miss Sorriso. Nata il 20 giugno 2000, vive a Siena. Laureata in Scienze della Comunicazione sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Pratica pallavolo e lavora occasionalmente come hostess e modella. “Sono davvero felice e non me l’aspettavo, ho fatto un percorso incredibile con tante bellissime ragazze da tutta Italia ed è un onore ricevere questa corona e questa fascia, che spero di portare con altrettanto onore”, ha dichiarato.

Una vittoria dedicata “a tutta la mia famiglia e al mio fidanzato (ndr, Federico Casone, cestista del Ravenna in B2), che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno e che quotidianamente mi spingono a inseguire i miei sogni. Un grazie infinito alla patron, Patrizia Mirigliani, che quest’anno ha introdotto la novità dell’Academy che ci ha permesso di crescere e di arricchirci. Abbiamo vissuto momenti unici e indimenticabili”.







E sui progetti per il futuro dice: “Da domani cambia un po’ la vita vediamo cosa porterà e speriamo in cose sempre più belle. Alle mie compagne auguro di riprovare perché meriterebbero di vincere tutte, auguro loro di realizzare tutti i propri sogni”.

Soddisfatta la patron Patrizia Mirigliani, che ha commentato: “Ofelia è una miss speciale visto anche il tripudio delle sue colleghe che hanno gioito per la sua vittoria, una ragazza meravigliosa”. Sul palco, ad abbracciarla subito dopo la vittoria la mamma Paola, il papà Alessandro e la sorella Sofia.

“Un’emozione grandissima e una soddisfazione grandissima soprattutto per il percorso che è riuscita a fare. Ringrazio il Concorso e la patron per questa straordinaria opportunità data a tutte le ragazze”, ha detto la mamma di Ofelia.

A presentare lo spettacolo Andrea Dianetti, attore, regista e conduttore televisivo tra i più giovani di Miss Italia, formatosi con maestri di rilievo come Giorgio Albertazzi e cresciuto grazie ad esperienze artistiche in Italia e all’estero. Il suo debutto televisivo nel 2006 nel celebre talent show “Amici di Maria De Filippi”, dove ha sfiorato la vittoria, distinguendosi per il suo talento.

Con Ofelia, la Toscana conquista il titolo per la sesta volta. Ultime prima di lei, Rachele Risaliti nel 2016 e Denny Mendez nel 1996. Le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli in assoluto sono il Lazio con 13 miss, la Lombardia e la Sicilia con 11 ragazze. Seguono il Veneto e la Toscana con 6, il Friuli, la Calabria e il Piemonte con 5, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Sardegna, l’Umbria e il Trentino Alto Adige con 2, la Puglia e l’Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai stato vinto da Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.