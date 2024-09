A partire da domani, 30 settembre, fino al 22 ottobre, il passaggio a livello di via Roma a Cirò Marina sarà chiuso al traffico per consentire l’esecuzione di importanti lavori di rinnovo del binario e di adeguamento della strada. Questo intervento, previsto da Rete Ferroviaria Italiana, mira a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’attraversamento ferroviario, che attualmente presenta disconnessioni pericolose lungo il piano stradale.

L’ordinanza comunale specifica che, oltre al rifacimento del tratto ferroviario, verranno eseguiti anche lavori per la sistemazione della griglia di intercettazione delle acque piovane, al fine di migliorare il deflusso idrico e prevenire allagamenti. Questi interventi richiederanno la chiusura al traffico della strada dalle ore 7 del 30 settembre fino alla mezzanotte del 22 ottobre.







Durante il periodo di chiusura, saranno interdette alla circolazione sia via Roma che via Stazione nei pressi del passaggio a livello. I residenti e i veicoli in transito potranno utilizzare percorsi alternativi, come lo svincolo del passaggio a livello nord, percorrendo via Tirone, o il cavalcavia sud, percorrendo via Brisi. Via Roma, in direzione ovest (salendo), rimarrà aperta fino all’incrocio con via Sotto Alice. Inoltre, il tratto di via Stazione compreso tra via Perugia e via Mandorleto sarà vietato al traffico pesante, con l’eccezione dei veicoli adibiti al carico e scarico merci presso le attività commerciali della zona.

Questa chiusura temporanea, seppur necessaria, potrà comportare disagi alla viabilità, ma i lavori sono fondamentali per garantire maggiore sicurezza e migliorare le condizioni della strada e del passaggio ferroviario in un punto nevralgico della città.