Venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2024, presso il negozio Iuzzolini Pasquale Srl, situato in Via Sottopalazzo vicino al passaggio a livello di Via Roma, verrà regalato un ciclamino a tutte le donne, in memoria di Norma Cossetto, l’eroina istriana vittima delle violenze dei partigiani comunisti slavi durante la Seconda Guerra Mondiale. L’iniziativa si inserisce all’interno della sesta edizione della manifestazione nazionale “Una Rosa per Norma Cossetto”, organizzata dal Comitato “10 Febbraio”.

L’evento, divenuto un appuntamento annuale, ha lo scopo di commemorare Norma Cossetto, giovane studentessa istriana brutalmente sequestrata, torturata e infine gettata in una foiba nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. Il suo sacrificio è stato riconosciuto con la Medaglia d’Oro al Merito Civile, conferita nel 2005 dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Norma è oggi simbolo della tragedia delle foibe e della memoria delle vittime di quegli eventi.

Emanuele Merlino, presidente nazionale del Comitato “10 Febbraio”, sottolinea l’importanza di questa manifestazione: “In 170 città italiane ed estere verrà ricordata Norma Cossetto, una donna che ha affrontato il martirio pur di non tradire il proprio amore per la nostra Nazione. Sono orgoglioso di constatare che “Una Rosa per Norma Cossetto” sia diventata un’iniziativa straordinariamente partecipata, da nord a sud dell’Italia e anche all’estero.”







Oltre alle cerimonie in numerose città italiane, le commemorazioni si terranno anche a Dublino, Belfast, Santa Cruz di Tenerife, Washington e New York, a dimostrazione del valore universale della figura di Norma Cossetto e della necessità di preservarne la memoria.

L’iniziativa del negozio Iuzzolini Pasquale Srl rappresenta un piccolo ma significativo gesto per contribuire a questa commemorazione, offrendo a tutte le donne un ciclamino, simbolo di bellezza e resilienza, per onorare il sacrificio di Norma Cossetto.