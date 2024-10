Conclusa la competizione UPVIVIUM: trionfa “Il Crostone di Pitagora”

San Giovanni in Fiore, ha recentemente ospitato la competizione enogastronomica UPVIVIUM, un evento di grande rilevanza che promuove il patrimonio agroalimentare delle Riserve di Biosfera MAB UNESCO italiane. Questo concorso a chilometro zero ha visto la partecipazione di 22 chef provenienti da diverse località, dei quali solo sette sono stati selezionati come finalisti per contendersi un posto nelle fasi nazionali.

Il piatto vincitore, intitolato “Il Crostone di Pitagora”, è stato creato dal talentuoso team dell’agriturismo “La Basiliana”, capitanato dallo chef Giampiero Monterosso. Questo crostone, caratterizzato da un pane dal sapore distintivo di asfodelo, è stato arricchito con ingredienti di alta qualità come fagioli merulla, grespino comune, timo e olio extra vergine di pennulara. La preparazione del pane, essenziale per il successo del piatto, è stata curata dal maestro pizzaiolo Simone Battigaglia, il cui contributo ha ulteriormente esaltato le caratteristiche organolettiche del crostone.







Ciò che rende “Il Crostone di Pitagora” particolarmente affascinante è il suo legame con la storia e la cultura del territorio. L’asfodelo, ingrediente principale, è noto per essere stato il pane preferito dal filosofo Pitagora, mentre le piante utilizzate nel piatto richiamano il mito di Teseo e il suo nutrimento prima della famosa sfida contro il Minotauro. Questo richiamo ai miti classici non solo arricchisce l’esperienza gastronomica, ma sottolinea anche l’importanza di riscoprire e valorizzare le tradizioni culinarie locali.

Il successo del piatto è stato reso possibile anche grazie al fondamentale supporto di altri chef, tra cui Rossella Lucà, Rosalba Gabriele e Domenico Petrillo, la cui esperienza e creatività hanno contribuito a perfezionare la ricetta e a valorizzare ulteriormente gli ingredienti locali.

Le aziende partner del concorso hanno giocato un ruolo significativo nell’esperienza gastronomica, offrendo abbinamenti che esaltano il piatto vincitore. Francesco Fezzigna ha selezionato il vino rosso “MICO”, mentre Valeria De Marco ha presentato l’olio Misudera, recentemente insignito del prestigioso premio al London International Olive Oil Competitions 2024. Questo olio, apprezzato per la sua qualità e il suo sapore ricco, ha rappresentato un abbinamento ideale per il crostone, arricchendo ulteriormente il palato degli ospiti.

Infine, un ringraziamento speciale va a Martino Barretta, esperto di prodotti locali, per il suo contributo nella promozione e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio. La competizione UPVIVIUM si è confermata così come un’importante vetrina per i sapori e le tradizioni culinarie calabresi, creando un ponte tra passato e presente, e tra cultura e gastronomia. Questo evento non solo celebra il cibo, ma rappresenta anche un’opportunità unica per rafforzare il legame con le radici culturali e il patrimonio agroalimentare locale, lasciando un’impronta duratura nella memoria dei partecipanti.