Il 15 ottobre alle 14:30, presso lo University Club dell’Università della Calabria (Unical), si terrà il workshop “Intelligenza artificiale e profili di Proprietà Intellettuale”, organizzato dal Liaison Office dell’Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale dell’ateneo. L’evento vedrà la partecipazione di esperti di intelligenza artificiale e professionisti del settore della proprietà intellettuale, per discutere le opportunità e le criticità che i sistemi di AI stanno creando nel campo legale e della protezione delle opere dell’ingegno.

Tra gli interventi di spicco, quello di Georg Gottlob, professore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical e tra i maggiori esperti mondiali di intelligenza artificiale. Gottlob condividerà la sua esperienza di docente e inventore, illustrando come dalla ricerca di base possano nascere innovazioni di grande valore economico, attraverso il deposito di brevetti e la creazione di spin-off.

Loredana Guglielmetti, responsabile della Divisione “Brevetti” presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, analizzerà le problematiche legate all’impatto dell’AI sulla creatività e sulle opere dell’ingegno. Domenico Golzio, ex direttore dell’EPO (European Patent Office), si concentrerà sull’esame dei brevetti legati all’intelligenza artificiale, trattando temi come il “Two Hurdle Approach” e il “Problem Solution Approach” per la valutazione dell’attività inventiva.







Filippo Colangelo Roccanova, specialista in cooperazione per la proprietà intellettuale presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office), approfondirà l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sul diritto d’autore e sul design. Infine, l’imprenditore Massimo Ruffolo, fondatore e CEO di Altilia srl, presenterà un brevetto innovativo del 2013, che ha permesso alla sua azienda di sviluppare una piattaforma avanzata per l’uso dell’AI generativa nelle imprese.

L’evento, aperto alla comunità accademica, al mondo imprenditoriale e ai professionisti del settore, coinvolgerà anche l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e Unindustria Calabria.