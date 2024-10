Share on Twitter

Share on Facebook

Domenica 13 ottobre 2024 al PalaPellicone di Ostia Lido si è chiuso il sipario sul Campionato Italiano Esordienti A di lotta, in scena nella due giorni con circa 300 atleti partecipanti. L’AKC Crotone ha ancora una volta lasciato un segno tangibile del suo passaggio portando a casa anche in questa importante manifestazione nazionale una bella medaglia di Bronzo.

Artefice di tale risultato il giovane Enrico Megna il quale dopo una serie di vittorie eliminatorie ha ceduto in finale di poule al più esperto atleta laziale. L’incontro nella finale per la medaglia di bronzo lo ha visto protagonista con una buona prestazione battendo il bravo Matteo Cocco (NU-Sardegna). Il Coach Andrea Esposito è rimasto soddisfatto del comportamento e del progresso tecnico effettuato dall’atleta che si è avvalso come sparring partner anche di Sergio Esposito che lo ha accompagnato nella trasferta.







ADVERTISEMENT

Per la cronaca il podio dei 52 kg ha visto al 1° posto Cardinale Francesco Pio (NA-Campania) al 2° posto Ferraresi Emiliano (RM-Lazio) e 3° Megna Enrico (KR-Calabria). Ovviamente grande la soddisfazione del fondatore dell’AKC M° Enzo Migliarese il quale ha creduto nel progetto Lotta Olimpica sottolineando la sinergia operativa sotto le direttive del M° Tripaldi e la collaborazione del tecnico Monterosso e, soprattutto, grazie ai sacrifici e alla perseveranza del Tecnico Andrea Esposito che si è assunto l’impegno di realizzare i programmi di queste trasferte.

Anche per questa medaglia, numero 315 del medagliere nazionale e internazionale dell’AKC, sempre tempestive le congratulazioni del M° Mimmo Spanò, Presidente Lotta Fijlkam Calabria, dell’Assessore allo Sport Luca Bossi e del Delegato Coni Crotone Prof.ssa Francesca Pellegrino.