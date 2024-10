Premio Pitagora al giovane matematico Paolo Ventura, il Museo di Pitagora si conferma tempio della matematica

Ad aggiudicarsi il Premio Pitagora, lunedì 14 ottobre, è stato il giovane matematico Paolo Ventura. Bolognese, classe 1996, ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA). Attualmente ricopre una posizione di post-doc presso l’Università di Milano, dove continua a svolgere le sue ricerche sul sistema dinamico delle onde d’acqua.

“Sono molto contento di questo riconoscimento, precedentemente assegnato a grandi matematici di fama internazionale. A renderlo ancora più significativo è questo luogo che celebra la figura di Pitagora, il matematico che traccia un nuovo segmento per l’Occidente” ha affermato Ventura soffermandosi sull’importanza di trasmettere conoscenza, con lo sguardo volto soprattutto ai numerosi studenti presenti durante la cerimonia di premiazione tenutasi presso il Museo di Pitagora.

La giornata, iniziata alle ore 10, con il seminario “Vite per la scienza” a cura del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical, e proseguita con il conferimento del riconoscimento a Ventura, introdotto dal prof. Gianluigi Greco, direttore del DeMaCs, e dal prof. Bernardino Sciunzi, coordinatore del corso di laurea in matematica dell’Unical, ha consacrato ancora una volta la struttura museale come tempio della matematica.







“È stata un’ulteriore occasione per far risaltare Crotone, come merita, nel circuito della cultura e della formazione” ha dichiarato Greco, fiero della collaborazione sempre più solida del DeMaCS con il Consorzio Jobel, attraverso cui mirano a valorizzare e divulgare l’eredità scientifica e filosofica della scuola pitagorica.

Seminari e momenti formativi per docenti e studenti, infatti, si susseguono durante l’anno, registrando la partecipazione attiva sul territorio crotonese. Tanto che ad impreziosire questa partnership, a breve, sarà avviato il Master universitario per la digitalizzazione dei beni culturali.

Il Premio Pitagora – istituito dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria in collaborazione con il Consorzio Jobel e patrocinato dall’Unione Matematica Italiana, dal Comune di Crotone e dalla Provincia di Crotone – non poteva che svolgersi in una giornata storica per Crotone: in concomitanza, infatti, è stato inaugurato il corso di laurea in medicina e chirurgia TD, che ha avuto origine e propulsione proprio da questa collaborazione che si spera possa portare sempre più sviluppo e competenze nella città pitagorica.